Halbmarathon oder kleine Runde durch die Geraaue – USV Erfurt hilft bei Aidsbekämpfung

Erfurt. USV Erfurt ruft zu Hilfe für wohltätigen Verein auf. Wer Lust hat, kann am Samstag mitlaufen.

2009 nahm das Laufteam des USV Erfurt an der im Jahr 2007 gestarteten „World Aids Awareness Expedition“ teil. Elf Erfurter Läufer bestiegen die jeweils höchsten Berge in Rumänien und Bulgarien und hissten dort die Expeditionsflagge, um auf die Aidsproblematik in den jeweiligen Ländern aufmerksam zu machen. 15 Jahren nach dem Start der Expedition wollen die Initiatoren mit einem Freundschaftslauf in 15 Städten Deutschlands an das Expeditionsprojekt erinnern und den Verein „Be Your Own Hero e.V.“, der sich besonders für Projekte in Südafrika engagiert, unterstützen.

Mit den Spendenläufen wird für das deutsche Projekt des wohltätigen Vereins, eine Ferienfreizeit für Kinder, die von HIV betroffen sind, gesammelt. Start in Erfurt ist am Samstag um 10 Uhr am Café am See (nahe Moskauer Platz). Wer Lust hat, mit der Initiatorin Sandra Wukovich auf einer schönen 5,25-km-Runde durch die neugestaltete „Nördliche Geraaue“ einen Halbmarathon zu laufen oder sie auf einer der vier Runden zu begleiten, ist herzlich eingeladen. Für jeden Teilnehmer gibt es eine Medaille und Verpflegung. Statt einer Startgebühr wird um eine Spende für den BYOH e.V. gebeten.