Handball-A-Jugend des ThSV Eisenach vor doppelter Bewährungsprobe

Eisenach. Nach dem ersten Saisonsieg wartet auf die Wartburgstädter ein anstrengendes Wochenende. Sie müssen gleich auf zwei Hochzeiten tanzen.

Die A-Jugend des ThSV Eisenach startete am Mittwoch mit einem 32:29 (17:13)-Erfolg über den HBV Jena in die neue Oberligasaison. Zufriedene Gesichter gab es beim Sieger aber nicht. Lag er nach 50 Minuten mit 30:22 vorn, um dann nur mit drei Toren Differenz die Ziellinie zu überqueren.

Die nur mit kleinem Kader (acht Feldspieler und zwei Torhüter) angereisten Zeiss-Städter waren bis zur letzten Sekunde um jeden weiteren Treffer bemüht. Und das mit Erfolg. „Zweifellos ein verdienter Sieg. In der neuen 6:0-Abwehr fehlte es noch an den gewünschten Abläufen. Emotional müssen wir noch zulegen. Die Gestaltung der Schlussphase mit etlichen Unkonzentriertheiten und damit einhergehend das Schrumpfen unseres satten Torpolsters war alles andere als optimal“, bilanzierte ThSV-Coach Thomas Weber.

Nach Startschwierigkeiten (4:5, 11.) übernahmen die Eisenacher das Sagen. Spielzüge über beide Außen, abgeschlossen von Leif Katzwinkel und Marec Stupka, führten zum 9:5 (18.). Die Eisenacher Abwehr bekam den torgefährlichen Jenenser Lenny Leimbach (10 Feldtore) nicht unter Kontrolle. Mit Hannes Beyer und Emil Starke im Rückraum erhöhten die Hausherren die Schlagzahl. Jannes Rehm lochte zum 15:11 ein. Emil Starke bediente Conrad Ruppert, der vom Kreis zum 16:11 einnetzte (29.). Die zweite Halbzeit begann mit drei Gästetreffern. Beim 17:16 bot sich ihnen sogar die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch das Leder verfehlte das nun von Mika Heine gehütete ThSV-Gehäuse.

Die Hausherren erhöhten Schärfe und Präzision. Spektakulär der Rückhandtreffer von Hannes Beyer zum 24:19 (41.). Marten Elwert netzte zum 30:22 ein (50.). Doch das komfortable Polster schmolz. Leif Katzwinkel scheiterte vom Punkt am 15-jährigen HBV-Keeper Felix Stiftel und setzte den Nachwurf über den Kasten. Jenas Stan Lee Beyerlein nutzte die Einladungen der Eisenacher, um für sein Team zu verkürzen.

Für Eisenachs A-Jugend stehen am Wochenende gleich zwei Pflichtspiele auf dem Programm: Am Samstag reist die Mannschaft zum Oberliga-Gastspiel bei der JSG Hermsdorf/Stadtroda, am Sonntag empfängt sie um 16 Uhr im Rahmen des MHV-Pokals die Altersgenossen der NSG EHV/Nickelhütte/Buteo, einer Spielgemeinschaft aus Aue und Chemnitz. „Beide Spiele werden für uns echte Bewährungsproben. Auch weil wir nach Hermsdorf nicht mit dem vollen Kader reisen können“, so Weber.