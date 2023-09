Handball-Oberliga startet mit brisantem Westthüringer Derby

Goldbach. Zum Auftakt steht die junge Zweite des ThSV Eisenach sofort auf dem Prüfstand. Wie Trainer Qendrim Alaj den Favoriten ärgern will.

Die obersten Handball-Spielklassen Thüringens werden wieder mit den Namen „Oberliga“ geführt. Der DHB riet allen Landesverbänden zu einer einheitlichen Benennung. Die Männer-Oberliga in Thüringen startet mit zwölf Teams am Wochenende in die Saison. Weit oben erwartet werden der ThSV Eisenach II und der SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim, die am Samstag um 18 Uhr in der Nessetalhalle Goldbach aufeinandertreffen.

Mit einem mühsamen 27:26-Erfolg beim hessischen Bezirksoberligisten HSG Werra Obersuhl schloss der ThSV II seine Testspiele ab. Praktisch mit der Sirene markierte Joel Stegner den Siegtreffer. Stinksauer war Spielertrainer Qendrim Alaj über die Abwehrleistung. Daran haperte es in der gesamten Vorsaison. Das soll sich in der bevorstehenden Saison ändern. In der wird Philipp Urbach den ThSV II als Kapitän auf das Parkett führen. Qendrim Alaj fungiert weiterhin als Spielertrainer. Mit etlichen 17- und 18-Jährigen im Kader wird sich das Team nochmals verjüngen.

Eisenach II mit nur zwei Abgängen

„Wir wollen die jungen Spieler in die Mannschaft integrieren, ihnen Spielzeit einräumen und entwickeln“, erklärt Alaj, der bis auf zwei Abgänge (John Katzwinkel und Bastian Kemmler) das Gros der Mannschaft der Vorsaison behalten hat. Nawid Karimi-Zand fehlt derzeit aufgrund eines Auslandsstudiums. Ole Gastrock-Mey ist nach einem Kreuzbandriss in der Aufbauphase. „Nach Platz vier im Vorjahr streben wir nun einen Medaillenplatz an. Hierzu ist Konstanz über die gesamte Saison erforderlich“, so Alaj. Die Hinrunde der Vorsaison, damals noch mit Daniel Hellwig auf der Trainerbank, misslang nahezu völlig.

Blau-Weiß Goldbach/Hochheim, der Vizemeister der Vorsaison, mit Maic Sadewasser als Trainer, nun mit Sven Rothhämel als Co-Trainer, will erneut im Spitzenfeld ankommen. „Absteiger HBV Jena will bestimmt zurück in die MHV-Liga“, sinniert Sadewasser. Sein bisheriger Spieler Matthias Dreyße hat sich zum HSC Erfurt verabschiedet. Einige Akteure, darunter Keeper Florian Schneegaß, wollen nur noch in der zweiten Mannschaft auflaufen. Der Ex-Eisenacher Andreas Fehr, der aus Hamburg gekommene Maurice Mensing und Janick Pillokat werden sich die Aufgaben im Tor teilen. Vom SV Behringen/Sonneborn sind Leon Stehmann und Julian Kubald gekommen. Trainer Sadewasser war mit den Ergebnissen der Testspiele nicht zufrieden, sprach von „viel Luft nach oben“.

Beide Teams haben nicht ihren kompletten Kader zur Verfügung

Zum Saisonstart steht nun das stets brisante Derby zwischen den Westthüringer Teams an. Beide Mannschaften haben nicht ihren kompletten Kader zur Stelle. Beim ThSV II fehlen Hristijan Remenski, Christian Trabert und Conrad Ruppert, bei Goldbach/Hochheim Alexander Werner und Max Schelenz.

„Angesichts der Niederlage im Vorjahr werden die Eisenacher heiß auf Revanche sein. Ich habe sehr viel Respekt vor der Arbeit von Qendrim Alaj“, erklärte Sadewasser. Klar, die Hausherren möchten mit einem Sieg in die Saison starten. Eisenach II hat natürlich Gleiches vor.

„Von der Qualität und der Breite im Kader ist der Goldbach/Hochheim wahrscheinlich die beste Mannschaft der Liga“, verteilt Alaj ein dickes Kompliment an die Gastgeber. Dass in der Nessetalhalle keine Haftmittel erlaubt sind, will der Eisenacher Spielertrainer schon im Vorfeld nicht als Ausrede gelten lassen. „Eine gute Abwehrleistung wird Grundvoraussetzung sein, um Punkte mitzubringen. Konzentration im Angriff, intelligent auf unsere Chancen warten“, fordert der Spielertrainer und ahnt, dass es auch mentale Stärke gefragt sein wird. „Mal sehen, wie unsere Youngster mit der hitzigen Atmosphäre in Goldbach klarkommen.“