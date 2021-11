Handball-Team der SG Apolda/Großschwabhausen muss zurückziehen

Apolda. Die SG Apolda/Großschwabhausen II muss aufgrund von Personalmangel sein Team aus der Landesliga zurückziehen.

Die Handball-Landesliga Staffel 1 der Frauen hat eine Mannschaft weniger. Die SG Apolda/Großschwabhausen II musste das Team in dieser Woche zurückziehen. „Corona hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Etwa zehn Spielerinnen haben aufgehört, so dass wir den Spielbetrieb nicht mehr aufrecht erhalten können“, sagte Trainer Kai Stiebritz. Das Spiel beim 1. SSV Saalfeld am Wochenende fällt demnach aus. Die absolvierten Partien werden annulliert. In der Staffel spielen nun Saalfeld, der HSV Weimar, HBV Jena II und die beiden Hermsdorfer Mannschaften weiter.