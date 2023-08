Jena. Im Interview der Woche spricht die neue Geschäftsführerin der Spielbetriebs GmbH des HBV Jena 90 über das neue Team und auch das Ziel für die bevorstehende Saison in der hiesigen Oberliga. Darüber hinaus verrät die 26-Jährige, was es bedeutet, eine Mannschaft zu betreuen, wie sie Sprachbarrieren überwindet und was Handballer vom Ballett mitnehmen können...