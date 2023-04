HBV Jena: Zum Siegen verdammt

Am Freitag gastieren die HBV-Handballer (im Foto Luke Stricker) beim HC Elbflorenz II, am 1. Mai empfangen sie indes den HSV Apolda.

Für die Handballer des HBV Jena werden die beiden vor ihnen liegenden Partien mit hoher Wahrscheinlichkeit über den Verbleib in der Oberliga entscheiden. Am Freitag gastieren die Mannen von Coach Daniel Hellwig (im Foto: Luke Stricker) in Dresden, wo sie ab 20 Uhr auf den HC Elbflorenz II treffen werden, am Montag hingegen stehen ab 17 Uhr im Sportkomplex Lobeda-West alle Zeichen auf Derby, empfangen sie doch den HSV Apolda. „Für uns sind das entscheidende Spiele – und eigentlich müssen wir beide gewinnen. Sollten wir nur eines gewinnen, ist zwar noch nichts entschieden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Liga halten, ist dann sehr gering“, sagte HBV-Manager Sergio Casanova.