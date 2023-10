Heiligenstadt kommt nach Elfmeterschießen weiter

Faulungen. So dramatisch verlief das Fußball-Landespokal-Achtelfinale der A-Junioren zwischen Gastgeber 1. FC Eichsfeld und dem 1. SC Heiligenstadt.

Die A-Junioren des 1. SC Heiligenstadt haben nach einem dramatischen Duell beim 1. FC Eichsfeld das Viertelfinale des Fußball-Landespokals erreicht. Zweimal kamen die Heiligenstädter auf dem Sportplatz in Faulungen zurück und setzten sich schließlich nach Elfmeterschießen mit 7:6 durch, nachdem es nach der regulären Spielzeit 3:3 gestanden hatte. Markus Rohner (34.) und Jagar Jargees Ali (36.) machten aus einem 0:2 noch vor der Pause ein 2:2. Als die Hausherren, die wie die Heiligenstädter in der Verbandsliga spielen, in der 78. Minute mit 3:2 in Führung gingen, schien eine Vorentscheidung gefallen. Doch der SCH kam durch Clemens Dölles 3:3 erneut zurück. Im Elfmeterschießen verwandelten dann Maximilian Märkl, Jannis Osburg, Nils Lamczyk und Ali für die Kurstädter.