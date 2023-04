Hermsdorf-Kapitän Martin Ehm vor Partie gegen Pirna/Heidenau: „Mit Samthandschuhen werden sie uns nicht anfassen“

Hermsdorf. Die Handballer aus dem Holzland empfangen am Samstag die SG Pirna/Heidenau. Im Vorfeld verriet Kapitän Martin Ehm seine Sicht auf den kommenden Gegner

Mussten sich die Handballer des SV Hermsdorf am vergangenen Spieltag mit lediglich einem Punkt begnügen, sollen nach dem Heimspiel am Samstag (Beginn: 15.30 Uhr) gegen die SG Pirna/Heidenau zwei Zähler zu Buche stehen. „Pirna verfügt über ein sehr dynamisches Angriffsspiel, das uns körperlich und vor allem auch geistig fordern wird. Gleiches gilt für ihre Verteidigung, agieren sie doch sehr rustikal, sodass wir uns Chancen wohl sehr hart erarbeiten werden müssen – mit Samthandschuhen werden sie uns nicht anfassen“, sagte Martin Ehm, der jedoch auch betonte, dass ein Sieg möglich sei. „Der wäre nicht nur für uns als Team gut, sondern auch für die Hermsdorfer Fanseele“, so der Kapitän am Vorabend der Begegnung gegen den Tabellenvierten.