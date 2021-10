Herren des SSC Jena: Gen Ende eine Frage der Kraft

Jena. Auch in der letzten Partie der Hinrunde der Regionalliga mussten die Hockey-Herren des SSC Jena eine Niederlage über sich ergehen lassen ...

Auch in der letzten Partie der Hinrunde der Regionalliga mussten die Herren des SSC Jena eine Niederlage über sich ergehen lassen – 2:4 unterlag das Tabellenschlusslicht am Sonntag in den heimischen Gefilden den Gästen des SV Motor Meerane, die als Vorletzter an die Saale reisten. Zur Halbzeit lagen die Jenaer um Kapitän Camilo Pena Philipp (Foto, rechts) 0:2 zurück, konnten im zweiten Akt aber zum temporären 2:2 ausgleichen – doch die Freude währte nicht lange. „Am Ende war es eine Kraftfrage. Wir waren dünn besetzt, einige Spieler fehlten krankheitsbedingt, sodass wir das tendenziell gewinnbare Spiel hintenraus verloren“, resümierte SSC-Trainer Lars Schmidt.