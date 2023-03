Herren des SSC Jena: Nur Sieg und Schützenhilfe können Ligaverbleib sichern

Am Sonntag geht es für SSC-Kapitän Camilo Peña Philipp (rechts) und die Seinigen im Jenaer Sportforum gegen Güstrow um den Verbleib in der Regionalliga – nicht mehr und nicht weniger. Doch sie benötigen auch noch Schützenhilfe von Motor Meerane.

In ihrem letzten Saisonspiel in der Halle sind die Hockeyspieler des SSC Jena zum Siegen verdammt – andernfalls müssen sie sich von der Regionalliga verabschieden. Ein Sieg am Sonntag über den ATSV Güstrow ist jedoch nur eine von zwei Prämissen, die den Abstieg verhindern kann. Die andere: Motor Meerane muss gegen den Spandauer HTC siegen. Anpfiff ist um 11.30 Uhr im Sportforum.