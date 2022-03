Herren des SSC Jena steigen auf

Jena. 8:7-Erfolg gegen Osternienburg II besiegelt die Meisterschaft in der Oberliga

In der kommenden Hallen-Saison werden die Hockey-Herren des SSC Jena in der Regionalliga spielen. Dank eines 8:7-Sieges am Sonnabend über den Osternienburger HC II konnten die Spieler um Kapitän Willi Schmidt (Foto) die Hallensaison 2022 in der Oberliga für sich entscheiden und ließen damit den Leipziger SC und den Osternienburger HC II hinter sich. Der Termin am Sonntag gegen den Leipziger SC besaß dann nur noch statistischen Charakter, zumal die Jenaer mit einem äußerst überschaubaren Aufgebot gen Sachsen aufbrachen. Corona und so. In der Messestadt unterlagen sie dann auch deutlich mit 2:16, doch die Meisterschaft samt Aufstieg war dem Team von Trainer Lars Schmidt nicht mehr zu nehmen.