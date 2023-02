Herren des SSC Jena: Zum Siegen verdammt

Auch wenn das Knie zwick: SSC-Kapitän Camilo Peña Philipp wird am Sonntag in Chemnitz gegen Motor Meerane mit von der Partie sein.

Jena. Wenn die Hockey-Herren des SSC Jena am Sonntag gen Chemnitz aufbrechen, geht es für sie ab 11 Uhr um nichts Geringeres als den Regionalliga-Verbleib...

Wenn die Hockey-Herren des SSC Jena am Sonntag gen Chemnitz aufbrechen, geht es für sie ab 11 Uhr um nichts Geringeres als den Regionalliga-Verbleib: Sollten sie in Chemnitz gegen Meerane verlieren, ist ihr Schicksal besiegelt. Kapitän Peña Philipp blickt indes zuversichtlich auf die Partie gegen das Schlusslicht. Ein Sieg würde die Ligaverbleib-Entscheidung jedoch vorerst nur vertagen: Auch am letzten Spieltag (5. März) müssen die SSC-Herren liefern und benötigen zudem auch Schützenhilfe.