Hockey-Damen und -Herren des SSC Jena mit Heimspielen im Jenaer Sportforum

Die Herren des SSC Jena – hier Paul Lehmann – empfangen am Sonntag den Tabellendritten aus Kreuzberg.

Jena. Während die Damen des SSC Jena Tabellenschlusslicht HCLG Leipzig empfangen, treffen die Männer auf Real von Chamisso...

Die Herren des SSC Jena empfangen am Sonntag in der Regionalliga Real von Chamisso aus der Hauptstadt. Der Verein aus Kreuzberg mit dem wahrlich klingenden Namen rangiert dieser Tage auf Platz drei der Tabelle, während die Gastgeber Platz fünf innehaben. Das Hinspiel im Dezember konnten die Jenaer (im Foto Willi Schmid, blaues Trikot, gegen Spandau) mit 6:4 für sich entscheiden. Anpfiff ist um 12.30 Uhr im Jenaer Sportforum.

Die Hockey-Damen des SSC Jena indes wollen am Sonntag ab 10 Uhr, ebenfalls im Sportforum, den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft unternehmen – immerhin thronen sie an der Oberliga-Tabellenspitze. Für ihr letztes Heimspiel der Hallensaison empfangen sie Schlusslicht HCLG Leipzig.