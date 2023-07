Hohe Kunst mit Ball und Schläger wird in Greiz geboten

Greiz. Blau-Weiß Greiz richtet am Wochenende zum 44. Mal seinen Tennis-Teamcup aus

Am kommenden Wochenende veranstaltet der Tennisclub Blau-Weiß Greiz bereits in der 44. Auflage den weit über die Thüringer Landesgrenzen bekannten Greizer Teamcup. Bei dem vor 45 Jahren noch als Einladungsturnier gestarteten Wettbewerb kämpfen jeweils zwei oder drei Spieler in Teams um fünfhundert Euro Preisgeld, Pokale und Urkunden. Fünf Tage vor Meldeschluss haben sich bereits 29 Spieler aus fünf Bundesländern in zwölf Teams zu dem Turnier angemeldet.

Als Turnierfavoriten gehen die Vorjahressieger Alexander Schällig, Hannes Siersleben und Tom Schinnerling (Dresden und Leipzig) ins Rennen.

Im Vorjahr im Finale noch knapp unterlegen, will auch Paul Henkel (TC 92 Ruhla) zusammen mit Marco Lorenz und Leon Lammel (beide Erfurt) in diesem Jahr erneut um den Titel kämpfen. Auch Alexander Fellinger (TC Rot-Blau Regensburg) mit Arne-Magnus Knott (TC Postkeller Weiden) und Marco Beetz (TA VfL Sindelfingen) gehören ebenso zum Favoritenkreis wie Konrad Stadie und Franz Kunde vom Erfurter TC Rot-Weiß.

Neben weiteren Spielern aus Jena, München, Reichenbach, Erfurt, Schmölln und Greiz sind auch der ehemalige Titelgewinner Levente Egyhazi aus Braunschweig sowie die amtierenden Mannschaftsmeister aus Sachsen-Anhalt, Tillmann Blechschmidt und Rasmus Gesemann vom Halleschen TC Peißnitz, in diesem Jahr in Greiz am Start.

Pro Begegnung müssen die Teams in zwei Einzelpartien und einem Entscheidungsdoppel den Sieger ausspielen. Auch in diesem Jahr werden alle Zuschauer somit spannende und hochklassige Matches verfolgen können. Neben dem sportlichen Wettbewerb wissen Teilnehmer und Zuschauer stets auch die gemütliche Atmosphäre während des Turniers zu schätzen.

Dank der Unterstützung fleißiger Helfer kann der Gastgeberverein auch in jedem Jahr allen Spielern, Zuschauern, Sponsoren und Interessierten ein tolles Wochenende bieten.

Zu den Wettkämpfen, die Samstag ab neun Uhr und Sonntag voraussichtlich ab zehn Uhr beginnen, sind alle Interessierten bei freiem Eintritt auf die Tennisanlage in der Beethovenstraße 58 in Greiz herzlich eingeladen.