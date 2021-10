Im Erfurter Schwimmsportclub wird nun auch gewandert

Erfurt. Der Erfurter SSC lädt nicht nur Vereinsmitglieder ein, sein neues Angebot, das auch eine Lehre aus der Lockdown-Zeit ist, zu nutzen. Erster Termin am 30. Oktober.

Im 20. Jahr seines Bestehens will der Erfurter SSC sein Sportangebot erweitern. Zusätzlich zum Schwimmen und Wasserball, wo sich die Erfurter jüngst durch ein 28:3 gegen Gotha für das Thüringer Pokalfinale qualifiziert haben, sollen nun auch Outdoor-Aktivitäten veranstaltet werden. Gerade die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass Bewegung in der Natur ein hervorragender Ausgleich zu anderweitig bisweilen begrenzten körperlichen Aktivitäten sein kann. Das Angebot richtet sich an alle Vereinsmitglieder, die Eltern und Verwandten der Nachwuchssportler und an alle Erfurter Wanderlustigen.

Eine Wandergruppe wurde ins Leben gerufen, mit bewegungsfreudigen, geselligen Naturliebhabern. Alle Wanderungen sollen nur eine kleine sportliche Herausforderung darstellen und für alle Altersgruppen geeignet sein. Für die Zukunft sind auch kleine Radtouren geplant. Mehrtägige Ausflüge sind eine weitere Option. Für dieses Jahr gibt es schon drei Wander-Termine: am 30. Oktober (Treffpunkt 9 Uhr am Hauptbahnhof, 12 km durch den Steigerwald), 20. November und 11. Dezember.

Interessierte melden sich bitte bis kommenden Mittwoch, den 27. Oktober, per E-Mail an wandern@erfurterssc.de