Im Saale-Orla-Kreis erneut Trikot-Tag der Sportvereine

Ein paar Impressionen zum zweiten Trikot Tag am 13. April 2022.

Pößneck. Im Saale-Orla-Kreis sind wieder alle Mitglieder aufgerufen, ihren Sportverein zu präsentieren. Es winken tolle Preise für die besten Fotos.

Auch dieses Jahr wird es einen Trikot-Tag im Saale-Orla-Kreis geben. Dieser soll am 13. April den Vereinssport in den Mittelpunkt rücken. Erneut sind möglichst viele Menschen angehalten, ein Sport-Trikot oder T-Shirt ihres Vereins anzuziehen und somit Werbung zu machen.

Jeder kann mitmachen – egal ob zuhause, in Kindergarten oder in der Schule, auf Arbeit, in der Freizeit oder im Urlaub.

Wer ein Foto vom Trikot-Tag macht und es verschickt, kann tolle Preise für seinen Verein gewinnen.

Wie man mitmacht und viele weitere Informationen gibt es auf der Aktions-Website:

https://trikot-tag.sport-saale-orla.de.