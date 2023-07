In Stadtroda greift eine Profifußballerin zum Handball

Stadtroda. Beim 41. Vereinsfest des TSV Stadtroda ging es im Roda-Stadion sportlich zu. Höhepunkt war das Kleinfeldturnier auf dem Kunstrasen.

Der TSV Stadtroda lud im Rahmen seines 41. Vereinsfestes unter anderem zum Handballkleinfeldturnier auf dem Kunstrasen des Roda-Stadions ein. Spiele der Männer, Frauen, Jugend und Kinder wurden angeboten. Dazu gab es noch ein Volleyballturnier.

Fleißige Helfer bauten Kleinfelder auf, errichteten das Festzelt oder bauten die Versorgungsstrecke auf. Beim Volleyballturnier hatten acht Freizeitteams gemeldet. Dabei belegten die Netzfetzen den ersten, die Schmetterlinge den zweiten und Mittwoch halb acht den dritten Platz.

Parallel lief ein Fußball-Handball-Spiel zwischen der 2. Mannschaft von Grün Weiß Stadtroda und der Handballmannschaft des TSV. Jedes Team gewann in ihrer Sportart. Neun-Meter-Werfen und Elf-Meter-Schießen brachten die Entscheidung zugunsten der Fußballer. Am Samstag zum Handballturnier traten fünf Männer- und acht Frauenmannschaften an.

Die Männerteams kamen aus Jena, Hermsdorf, Eisenberg, Kyritz und Düsseldorf; die Frauen aus Jena, Hermsdorf, Saalfeld, Kahla Großschwabhausen und Berlin. Es gab genügend Schiedsrichter, die die Veranstaltung unterstützten.

HBV Jena dominiert in vielen Altersklassen

Alle mussten sich etwas umstellen auf dem Kunstrasen, es wurde kein Wachs verwendet. Bei den Männern gewannen die Jenaer Glücksbärchis vor Helmuts Hofknechte aus Düsseldorf und der SG Elektronik Kyritz. Die Auswahl des TSV Stadtroda wurde Fünfter.

Bei den Frauen war der der HBV Jena 90 klarer Favorit und siegte verdient. Den zweiten Platz belegten „Mein Lieblingsteam“ und Dritter wurde der SV Hermsdorf. Stadtroda wurde Vierter und verstärkte sich dabei mit Lina Hausicke, eine ehemalige Spielerin des TSV. Aktuell spielt sie beim SV Werder Bremen in der 1. Mannschaft erfolgreich Fußball.

Beim Kinder- und Jugendturnier waren 19 Mannschaften am Start. Der HBV Jena 90 nutzte das Turnier mit mehreren Mannschaften. Nach Feststellung der Schiedsrichter, hat sich das taktische Verhalten der Spieler verbessert, sie gehen auf die Pfiffe und Hinweise besser ein.

In der Klasse F gewann der SV Hermsdorf vor TSV Stadtroda. Bei den E-Junioren siegte der HBV Jena vor der JSG Hermsdorf/Stadtroda. Der HBV Jena 90 II sicherte sich bei den D-Junioren vor HBV Jena I den Sieg.

Bei der Jugend C war Jena ebenfalls nicht zu schlagen und gewann vor der JSG Hermsdorf/Stadtroda. Die weibliche Klasse C gewann der HBV Jena II vor seiner ersten Mannschaft. Zudem konnten zur Veranstaltung 71 Jugendliche erfolgreich ihr Sportabzeichen ablegen.