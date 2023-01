Inklusion nicht nur auf dem Papier: BogenSportGemeinschaft Thüringen/Gera bei der Hallen-Landesmeisterschaft dabei

Bad Blankenburg. BogenSportGemeinschaft Thüringen/Gera nimmt mit 17 Sportlern an der Hallen-Landesmeisterschaft in Bad Blankenburg teil.

Die BogenSportGemeinschaft Thüringen/Gera (Abteilung Bogensport der SV INTEGRA Gera e.V.) war mit 17 Sportlern bei den Landesmeisterschaft im Bogenschießen in Bad Blankenburg aktiv. „Es war ein Stück Arbeit und Geduld notwendig, um wieder mit einer so großen Truppe zu den Turnieren zu fahren“, sagte der Vereinsvorsitzende Mario Oehme. „So konnten wir auch in Gotha, Altenburg und Meuselwitz neue Mitglieder gewinnen und hoffen, dass noch einige mehr beim nächsten Mal dabei sind.“

Für ihn als ehemaligen Leistungssportler war es schön mit anzusehen, „dass der Thüringer Schützenbund von Jahr zu Jahr mehr auf die Qualität der Turniere Wert legt. So konnte man zu dieser Meisterschaft beobachten, dass es auch mehr Kampfrichter bei den Turnieren gibt. Es wurden neue Kampfrichter ausgebildet, von denen drei aus Gera kommen. Dadurch entstehen auch keine Wartezeiten im Turnier mehr wenn es um knappe Entscheidungen geht.“

Es mache einfach Spaß zu beobachten, wie sich diese Sportart entwickelt. Auch wenn man beobachten muss, „dass sich im Hintergrund ein paar alte Haudegen manchmal im Ton vergreifen und denken, mit alten DDR- Methoden Sportler maßregeln zu müssen. In der heutigen Zeit sind solche Methoden nicht nur überflüssig, sondern auch völlig fehl am Platz.“ Zufrieden zeigte sich der Paralympicssieger von 1996 über die gezeigten Leistungen der BogenSportGemeinschaft, „denn auch an dieser Meisterschaft nahmen Para-Sportler des TBRSV aktiv in den Para-Klassen und auch inklusiv teil.



Ergebnisse: Recurve Schüler C: 3. Tamino Hammer. Recurve Schüler C, weiblich: 4. Marleen Jost Platz 4 (FSV Meuselwitz). Recurve Schüler B: 10. Karl-Valentin Hoffmann. Blankbogen Herren: 7. Alexander Lippold. Blankbogen Master: 2. Otto Müller, 10. Ulrich Hädige. Blankbogen Senioren: 2. Udo-Veit Weinschenk. Recurve PARA-ID Master: 2. Jonas Seyfarth (Schmölln/FSV Meuselwitz), Blankbogen PARA-ID: 2. Sky-Lennox Wolff, 3. Karl Stanik (Lucka/FSV Meuselwitz). Recurve Herren: 6. und Platz 3 im Finale. Robert Hohlbein. Recurve Master: 3. Mario Oehme (Gera, Trainer der Abt.: Bogensport vom FSV Meuselwitz), 7. Frank Meier. Recurve Senioren: 2. Arne Zahn. Recurve Jugend: 11. Pierre André Scheibe. Recurve Junioren: 6. Stanley-Fabrice Hubain. Compound Senioren: 3. Harald Sachse.

Inklusiv nahmen an der Meisterschaft teil. Blankbogen Master weiblich: 2. Susanne, Bowteam e.V. Nordhausen. Recurve Master: 3. Mario Oehme, BSG Thüringen/Gera. Recurve Master: 7. Frank Meier, BSG Thüringen/Gera. Compound Master: 1. Miguel Roche, Bowteam e.V. Nordhausen.