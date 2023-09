Jannic Förster Kämpfer und erstmals Schiedsrichter

Auma. Spannende Kämpfe im Judo beim Pokal der Stadt Auma. Magdalena Lerch und Kaja Engelhardt werden beste Kämpferinnen ihrer Altersklasse.

In Auma fand das zur Tradition gewordene Judoturnier um den „Pokal der Stadt Auma-Weidatal“ statt. An beiden Tagen standen insgesamt 237 Judoka auf der Tatami.

Am Samstag kämpften die Jüngsten. Für die zwölf kleinsten Starter des JSV Auma hieß es ihr Können im Bodenkampf unter Beweis zu stellen. Für viele war es zunächst wichtig, Erfahrungen zu sammeln und erstmals Wettkampfluft zu schnuppern. Am besten gelang dies Magdalena Lerch, die als beste Kämpferin und somit einer extra Medaille geehrt wurde. Auch Milla Magner und Jakob Dietze überzeugten auf ganzer Linie und stiegen als Gewinner ihrer Gewichtsklasse ganz oben auf das Treppchen. Zweite wurden Tessa Steinhoff und Emma Arzt. Bronze erkämpften Linda Ehrenpfordt, Klara Holle, Tom Simon, Miley Richter, Oskar Herbrich, Malte Schulze und Ole Diezel. In der Altersklasse U12 gingen für Auma Jascha Magner und Jayden Mauch an den Start. Beide starteten eine Altersklasse höher und hatten es dadurch mit weitaus erfahrenen Judoka zu tun und schieden vorzeitig aus. Jascha Magner erzielte eine große Wertung (Waza-ari) und konnte einen Kampf gewinnen, schied aber dennoch aus dem Turnier aus.

Die Beiden ließen sich aber nicht unterkriegen und starteten am Sonntag nochmals in ihrer Altersklasse der U10. Jayden Mauch entschied alle drei Kämpfe vorzeitig, glänzte mit Fußwurftechniken und kletterte auf dem Podest ganz nach oben. Auch Jascha Magner präsentierte sich sehr gut, er verlor lediglich einen Kampf und sicherte sich die Silbermedaille. In der Altersklasse U16 holten sich Jannic Förster, Kaja Engelhardt und Oskar Freund die Goldmedaille. Jannic Försters vier Gegner fanden keine Mittel gegen seine guten Stand- und Bodentechniken. Gleichzeitig fungierte der junge Zeulenrodaer an beiden Wettkampftagen zum ersten Mal als Kampfrichter.

Kaja Engelhardt zeigte in zwei spannenden Kämpfen in der Klasse über 63 kg ihr ganzes Können, erkämpfte sich Gold und wurde als beste Kämpferin, der U16 geehrt.

Landesmeister Oskar Freund siegte im Best of three zweimal, wobei es ihm sein Gegner aus Erfurt-Stotternheim nicht einfach machte. Beide Kämpfe gingen über die reguläre Kampfzeit von drei Minuten hinaus und entschieden sich erst im Golden Score – der Verlängerung im Judo. Jeremy Mauch hatte sicherte sich Bronze gesichert wurde in der Altersklasse der U14 mit Gold belohnt. Ebenfalls Erster wurde erneut Flynt Beck.

Der Thüringer Meister setzte sich im Poolsystem souverän gegen sechs Kontrahenten durch. In der Altersklasse U10 sicherte sich Johann Militzer den zweiten Platz. Bennet Neupert wurde Dritter.

In der Mannschaftswertung des „Pokal der Stadt Auma-Weidatal“ setzte sich der Greizer JC vor dem JC Jena und Dynamo Gera durch.