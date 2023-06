Jenaer Ballsportler gegeneinander antreten lassen: „Alle können mitmachen und zeigen, zu was sie fähig sind.“

Jena. Konstantin Freuer, Vereinsvorsitzender des SV Lobeda 77, hat einen Skill-Contest ins Leben gerufen, an dem alle Ballsportarten der Saalestadt teilnehmen können – und es gibt auch etwas zu gewinnen

Konstantin Freuer ist ein umtriebiger Zeitgenosse. Der Vorsitzende des SV Lobeda 77 steckt voller Ideen, die er gern auch etwas größer denkt – und dieser Tage hatte er eine solche, die er nunmehr in die Tat umsetzte: Er hat einen Skill-Wettbewerb ins Leben gerufen; eben einen Wettbewerb, bei dem alle Teilnehmer ihre Fähigkeiten mit dem Ball unter Beweis stellen können: mit einem Fußball, einem Handball, einem Volleyball, einem Basketball, einem Hockeyball oder gar einem Foot- oder Baseball – Hauptsache ein irgendwie gearteter Ball ist mit von der Partie. „Jeder kennt ja mittlerweile diese Wettbewerbe. Sie sind auf youtube omnipräsent. Fußballer zeigen, was sie mit dem Ball so draufhaben – und dabei kam mir der Gedanke, alle Ballsportarten in Jena ins Boot zu holen und einen richtig großen Wettbewerb ins Leben zu rufen“, sagt Konstantin Freuer, der mit seiner Idee auch die sportliche Vielfalt seiner Heimatstadt einfangen und feiern möchte.

Bevor sich der 34-Jährige jedoch dazu entschlossen hatte, die Ballsportler der Saalestadt im virtuellen Äther gegeneinander antreten zu lassen, kredenzten zuvor die Kicker des SV Lobeda 77 am runden Leder ihre Kabinettstückchen. Drei interne Wettbewerbe gingen bei der Fußballabteilung des Vereins aus dem Süden der Stadt über die Bühne. Aber warum sich auf einen Verein und lediglich eine Ballsportart beschränken… „Alle können mitmachen und zeigen, zu was sie fähig sind: allein, als Duo, als Trio oder auch als Mannschaft. Entscheidend ist, dass sie sich etwas einfallen lassen und kreativ sind“, sagt Konstantin Freuer, der mit seinem nächsten Atemzug auf die Preise zu sprechen kommt: Das beste Video werde mit 500 Euro honoriert, das zweitbeste mit 300 und das drittbeste mit 200. Doch damit nicht genug. Es gebe auch einen Wanderpokal, der wiederum für jenen Verein gedacht sei, der die meisten Videos einreiche und der mit 200 Euro honoriert werde.

Ach ja, der Vereinsvorsitzende ließ sich natürlich nicht lumpen. Im quasi Promo-Video für den nach ihm benannten „Konstantin Freuer-Skill Contest“ zeigt er, dass er durchaus gefühlvoll mit dem Ball umzugehen weiß. „Ein bisschen was kann ich auch – zumindest mit dem Fußball“, sagt Konstantin Freuer und lacht.

Die Videos können unter der Nummer 01520/8951792 per WhatsApp direkt an Konstantin Freuer gesendet werden. Sie können aber auch bei Facebook, Instagram oder TikTok unter dem Hashtag #ersterkonstantinfreuerskillcontest hochgeladen werden.