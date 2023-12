FCC-Anhänger spenden für die Region

Pößneck. Erneut zeigen die Fans des FC Carl Zeiss Jena mit einer Spendenaktion zu Weihnachten ihr Herz.

Auch in diesem Jahr zeigen die Fans des FC Carl Zeiss Jena ihr blau-gelb-weißes Herz zur Weihnachtszeit und bedenken Kinder von bedürftigen Familien mit allerhand Geschenken. Dazu wurden, wie bereits in den vergangenen Jahren, vorab die Bedürfnisse bei den Mädchen und Jungen erfragt.

Insgesamt kamen durch die FCC-Anhänger knapp 1100 Geschenke zusammen, die die Südkurve Jena an 19 Einrichtungen in der Region verteilte. Für die Tafel in Pößneck wurden 67 Geschenke abgeliefert. Zusätzlich wurde eine gut erhaltene Spülmaschine gespendet.