Jubiläumsspiel bringt ersten Dreier an die Orla

Neustadt (Orla). Nach einer torlosen ersten Halbzeit bezwingt der SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla den SV Moßbach mit 3:1. Ausgekugelte Schulter sorgt für Aufregung.

Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse war es für den SV Blau-Weiß 90 Neustadt soweit: Gegen den SV Moßbach setzte sich das Team von Trainer René Grüttner mit 3:1 (0:0) durch. Im 150. Spiel seit der Übernahme der Blau-Weißen konnte der Coach damit den ersten Dreier der Saison einfahren, für Moßbach war es die dritte Saisonniederlage.

Die erste Hälfte blieb fest in der Hand der Hausherren. Eine erste Möglichkeit hatte Steven Simon, dessen Kopfball nach Freistoß von Matti Szalek das Gäste-Gehäuse knapp verfehlte (10.).

Kurz darauf die Riesenchance zur Führung, als Daniel Opel nach Foul im Strafraum an Bernhard Grimm an den Elfmeterpunkt schritt, sein Versuch aber an Torhüter Christian Lange scheiterte (12.).

Kurz vor dem Pausenpfiff nochmals drei Hochkaräter für Neustadt. Erst verfehlte Grimm mit seinem Kopfballversuch, dann scheiterten Maxim Engler und Tobias Grau am starken Schlussmann der Gäste.

Neustadt mit druckvollerem Spiel

Nach Wiederanpfiff ein ähnliches Bild. Neustadt mit mehr Druck, Moßbach versuchte aus einer sicheren Abwehr heraus sein Glück. Eine zarte Annäherung für die Gäste gab es durch Franz Pilhofers Versuch von der linken Seite.

Im Gegenzug hatten die Orlastädter den Torschrei auf den Lippen, als sich Robin-Lee Engler durchspielte und sein Schlenzer ins lange Eck noch von der Linie gekratzt wurde. In der 61. Minute ein Schockmoment auf Neustädter Seite, als Kapitän Daniel Meyer auf die Schulter fiel und sich diese dabei auskugelte. Erwähnenswert die schnelle Hilfe von Moßbachs Physiotherapeuten. Den Platz des Kapitäns nahm der ehemalige Moßbacher Denny Lukes ein.

Zweiter Elfmeter sitzt

Julius Börner konnte dann in der 67. Minute die Führung für die Hausherren erzielen. Beim nächsten Versuch baute Bernhard Grimm diese per Kopf aus (71.). Jetzt war der Bann gebrochen. Bernhard Grimm wurde erneut im Strafraum gefoult.

Diesmal übernahm Robin-Lee Engler die Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 3:0 (74.).

Danach versuchte Neustadt das Ergebnis zu verwalten, die Gäste kamen noch zu Tormöglichkeiten, von denen Leon Möschwitzer eine zum 3:1-Ehrentreffer nutzte (80.).

„Ich bin stolz auf meine Jungs, die sich mit einer geduldigen Leistung den Sieg verdient haben“, sagt Jubiläumstrainer René Grüttner.