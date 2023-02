Jena. Die Nachwuchs-Elite im Damenflorett gastierte in Jena; über 130 Teilnehmerinnen aus 19 Ländern traten im Einzel und auch im Team-Wettkampf an – und am Ende dominierte eine Nation das Geschehen im Sportkomplex Lobeda-West, bei dem es nicht an Emotionen mangelte. Für den gastgebenden FSC Jena war der Wettkampf indes eine große Chance...