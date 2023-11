Kai Nestler übernimmt Vorsitz beim Förderkreis Radsport Gera

Gera. Förderkreis Radsport Gera bekräftigt Engagement für den Geraer Radsportnachwuchs.

Die Entscheidung fiel einstimmig aus. Kay Nestler wurde zum neuen Vorsitzenden des Förderkreis Radsport Gera gewählt.

Satzungsgemäß stand die Wahl des Vorstandes an, doch dennoch war es diesmal anders. Kay Nestler war es, der gleich zu Beginn der Jahresversammlung im Klosterhof Wünschendorf an den am 30. Januar 2023 verstorbenen Gerald Mortag erinnerte, der Vorsitzender des Förderkreises von 2006 bis Anfang 2023 war.

Er selbst kannte ihn noch aus seiner aktiven Zeit, verfolgte seine erfolgreiche Tätigkeit als Trainer und arbeitete mit ihm im Förderkreisvorstand eng zusammen. „Vorsitz war für mich nie ein Thema. Letztlich habe ich doch für mich die Entscheidung getroffen. Es war nicht nur die Unterstützung durch die anderen Vorstandsmitglieder, viel mehr meine Überzeugung, dass es wichtig ist, etwas für die Zukunft der Kinder zu tun. Kinder brauchen Orientierungen. Im Sport liegt oft Freud und Leid eng zusammen. Ich bin fest überzeugt, ohne den Sport, den Radsport, wäre ich nicht dort wo ich heute bin, beruflich und familiär. Und das will ich an die Jüngeren weitergeben“, begründet Kay Nestler seine Entscheidung, sich zur Wahl zu stellen.

Ein anfänglicher Gedanke, den Förderkreis nach dem Tod von Gerald Mortag aufzulösen, wurde rasch verworfen. Dafür hatten die Mitglieder in den 30 Jahren einfach zu viel Engagement und Herzblut investiert. Für den Radsport ist der Förderkreis längst zu einer festen Größe geworden. Auch in der zweijährigen Legislaturperiode 2021-2022 stand die Förderung des Nachwuchsradsportes im Mittelpunkt und so leistete er auch einen wichtigen Beitrag nach dem Neustart nach Corona.

Zu den Maßnahmen zählten die Ehrung der Sportler des Monats, des Jahres sowie der erfolgreichen Nachwuchssportler bei nationalen und internationalen Meisterschaften. Gut in Erinnerung noch die Ehrung zum Saisonende 2022.

Weiterhin engagierte sich der Förderkreis finanziell bei der Unterstützung von Radsportmaßnahmen sowie bei Radsportveranstaltungen. „Wir müssen mehr Mitglieder für den Förderkreis gewinnen, sollten auch auf die Jüngeren zugehen. Es muss uns gelingen, unseren Vereinszweck mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Dabei sollten wir auch mehr auf die Eltern der Sportler zugehen“, sagte Nestler. Zudem sieht er eine weitere Chance, beim Treffen „50 Jahre SG Wismut“ für ein Engagement im Förderkreis unter den Ehemaligen zu werben.