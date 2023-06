Kampfabend in Erfurt unter freiem Himmel

So wie hier beim Erfurter Tim Hoffmann (rechts) wird es auch am Samstag bei der Veranstaltung seiner Fightclubs unter Flutlicht zur Sache gehen.

Erfurt. La Familia Erfurt lädt am Samstag zu einer Kampfsportveranstaltung, bei der Newcomer und ein DM-Kampf im Mittelpunkt stehen.

Fliegende Fäuste unter Flutlicht, so wie hier im Bild bei einer Kampfsportveranstaltung in Pößneck, wird es auch am Samstag bei der „On the Rise“ Open-Air-Fight-Night, veranstaltet durch den La Familia Fightclub Erfurt, geben. Nach den zahlreichen Nachwuchskämpfen, die um 17 Uhr starten, findet etwa 21.30 Uhr der Hauptkampf statt. Dabei duellieren sich Christoph Ostrowski vom Ausrichter und der Hamburger Maximilian Jünke um den deutschen Meistertitel der IKSA Pro/AM bis 72,5 kg.

Insgesamt werden rund 300 Zuschauer zu den 20 Kämpfen in der Haarbergstraße 63 erwartet. Tickets können über die Internetseite von La Familia oder an der Tageskasse erworben werden. Einlass ist ab 16 Uhr.