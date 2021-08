Kanadierin verstärkt Jenaer USV-Basketballerinnen

Jena. Sarah Bennett aus Toronto wird künftig für die USV Vimodrom Baskets Jena spielen

Die USV Vimodrom Baskets Jena haben die zweite Spielerin für die kommende Saison in der 2. Damen Basketball Bundesliga verpflichtet. Von der Toronto University kommt mit Sarah Bennett eine sehr variable Spielerin, die zum schnellen Spielstil der Jenaerinnen passt.

Trotz ihrer für eine Innenspielerin überschaubaren Körpergröße von 1,82 Meter führte die nunmehr 23-Jährige ihr Team in den Saisons 2017/18 und 2019/20 in Sachen Rebounds an und punktete zuletzt konstant zweistellig. Vor allem ihr Spielverständnis, ihre Bewegung abseits des Balles und ihr Kampfgeist beeindruckten die USV-Verantwortlichen.

„Wir haben uns viele Spielerinnen angeschaut und uns letztendlich für Sarah entschieden, weil sie aus unserer Sicht sowohl menschlich, als auch basketballerisch sehr gut ins Team passt. Sie verfügt über ein gutes Spielverständnis – offensiv wie defensiv, antizipiert sehr gut und ist dadurch ihren Gegenspielerinnen oftmals einen Schritt voraus. Darüber hinaus kann sie aus allen Situationen scoren und wird es uns erlauben, unser Spie wieder aggressiv und variabel aufzustellen“, sagte USV-Coach Thomas Fritsche über den Zugang.

Naturgemäß blickt auch Sarah Bennett , die in Toronto das Licht der Welt erblickte, voller Vorfreude auf ihre Aufgabe in Jena: „Ich freue mich sehr darauf, meine erste Profi-Saison in Deutschland im schönen Jena spielen zu können. Nach dem Gespräch mit Coach Thomas Fritsche hatte ich das Gefühl, dass unsere Ansichten in puncto Spiel sehr ähnlich sind und das Programm gut zu meinem eigenen Spielstil passt. Ich habe sehr hart trainiert und bin in der besten körperlichen Verfassung meines Lebens. was mir wiederum helfen wird, auf hohem Niveau zu arbeiten und dem Team zu helfen, so viele Spiele wie nur möglich in dieser Saison zu gewinnen. Ich freue mich darauf, mit meinen Teamkolleginnen zusammenzuarbeiten.“

Sarah Bennet werde zudem als Coach und Vorbild künftig sehr stark in die Entwicklung des Jugendprogramms beim USV Jena eingebunden sein, sagte Trainer Thomas Fritsche über seine neue Spielerin.