„Kann sein, dass die eine oder andere Träne fließt“: Sieblebens Topstürmer Sören Lehmann beendet Laufbahn

Siebleben. Im Interview der Woche spricht der 36-Jährige über Tore, Nachwuchs und warum er nie wirklich aus Siebleben weg wollte.

Noch einmal wird sich Sören Lehmann am Sonntag das Siebleber Trikot überstreifen, wenn der Fußball-Landesklässler zum Saisonausklang Steinach empfängt (15 Uhr). Danach beendet der langjährige Topstürmer seine Laufbahn. Wir sprachen mit dem 36-Jährigen über seinen Abschied.

Wird es am Sonntag emotional?

Da bin ich mir selbst noch nicht sicher. Die letzten Wochen war es noch nicht so. Aber wenn ich mich jetzt ein letztes Mal in die Kabine setze und umziehe, dürfte das anders sein. Und wenn ich kurz vor dem Ende ausgewechselt werde, kann es sein, dass die eine oder andere Träne fließt. Andererseits bin ich ja nie weg. Ich werde zum einen oder anderen Spiel mitfahren oder nach dem Training herumschauen. Ich lasse mich überraschen und freue mich drauf. Ein bisschen Freibier habe ich für Sonntag auf jeden Fall schon besorgt.

13 Tore und mindestens ebenso viele Vorlagen in dieser Saison – mit solchen Werten geht man doch nicht in „Fußballrente“…

Ja, das stimmt und das durfte ich mir auch schon mehrfach anhören. Als wir letztes Jahr aufgestiegen sind, Alexander König aber verletzungsbedingt aufgehört hat, hatte ich der Mannschaft gesagt, dass ich sie noch ein Jahr begleite. Irgendwann muss aber auch gut sein. Es fällt schwer. Vor allem, wenn man von den Mitspielern gesagt bekommt, man könne ja nächste Saison wieder 13 Tore schießen.

Gehen Sie, wenn es am schönsten ist?

Richtig schön wäre es letztes Jahr nach dem Aufstieg gewesen. Dieses Jahr ärgert mich ein bisschen, dass wir an den Zielen, die wir hatten, vorbeigeschrammt sind. Ich wäre gerne unter die Top 10 gekommen. Aber wir haben eine gute Truppe, es kommen Verstärkungen dazu. Ich bin mir sicher, dass die Jungs das Potenzial haben, weiterhin eine gute Rolle zu spielen. Das habe ich ihnen auch in einer Teamversammlung gesagt. Früher war es auch schlimm, wenn Leistungsträger aufgehört haben. Aber das ist immer eine Chance für andere, den nächsten Schritt zu gehen.

Hängt Ihr Laufbahnende mit der Entscheidung von Trainer Kendy Burckhardt, sein Amt niederzulegen, zusammen?

Intermezzo: Ein Jahr spielte Sören Lehmann (rechts) beim FC Wartburgstadt/Lok Eisenach. Foto: Mike El Antaki / Archiv

Nein, das war völlig unabhängig. Ich habe mit meiner Frau gesprochen. Sie macht das schon 20 Jahre mit, wir haben zwei Kinder und ein Haus, das ist alles nicht so einfach. Deshalb gilt ihr und meiner gesamten Familie der größte Dank für die Unterstützung über diese lange Zeit. Ich hatte mit 17 und 21 Jahren Kreuzbandrisse, die glücklicherweise gut verheilt sind. Ich habe keine großen Probleme, aber wenn man am Montag aufsteht, fällt einem das schwerer als mit 25. In der Vorbereitung muss man sich immer wieder an die Jüngeren rankämpfen, auch wenn man nicht mehr so schlimm ehrgeizig ist.

Ihre Tore und Vorlagen werden fehlen. Wer soll in diese ersetzen?

Eine gute Frage, das weiß ich auch noch nicht genau. Es wird kein einfacher Prozess von vier Wochen, aber ich bin guter Dinge. Christoph Körber kommt aus Kahla zurück, ich halte auch viel von Andreas Jewtschuk, der leider oft verletzt war. Leon Göring ist schnell und technisch gut – wir haben also einige Jungs, die das auffangen können. Den Rest muss Trainer Kevin Pfeifer machen, aber er kriegt das hin.

Sie haben für Siebleben laut Vereinsseite fast 300 Tore geschossen. Gibt es ein Erfolgsgeheimnis?

Ich glaube, es sind noch einige mehr, da die Statistiken vor meiner Eisenacher Zeit nicht drin sind. Insgeheim dürften es so um die 350 sein. Mein Erfolgsgeheimnis? Als Kind war ich immer bolzen. Nach der Schule den Ranzen in die Ecke, schnell Hausaufgaben machen und dann raus auf den Sportplatz, bis es dunkel wurde. Später ist es Jahr für Jahr gut gelaufen, weil ich aber auch mit vielen guten Jungs zusammengespielt habe, von denen man profitierte.

Ist ein Tor dabei, das Ihnen für immer in Erinnerung bleibt?

Ja, das zwischenzeitliche 2:1 gegen Bischleben im Jahr 2008, als wir den Aufstieg nicht geschafft haben. Ich dachte mir: Das ist das Tor zur Landesklasse! Doch das war es leider nicht, wir haben noch 2:4 verloren. Das ganze Spiel und die Dramatik waren sehr emotional.

Ihre Qualitäten hätten sicher auch für die Thüringenliga gereicht. War das nie verlockend?

Schon, und ich hätte mir das auch zugetraut. Ich bin ja mal nach Eisenach gegangen, hatte später auch Anfragen von Martinroda und Fahner Höhe. Aber ich merkte schnell, dass das, was ich an Siebleben habe, mir wichtiger war. Hier sind wir eine kleine Familie und das Vereinswesen passt. Dazu die vielen Siebleber Fans, die immer zahlreich und für eine Überraschung gut sind. Außerdem wollte ich nie für Geld spielen.

Nur einmal wagten Sie sich in die Fremde und spielten 2008/2009 beim FC Wartburgstadt/Lok Eisenach. Wie bewerten Sie das Intermezzo rückblickend?

Die Erfahrung war es auf jeden Fall wert. Leider hatte ich mir in der Vorbereitung meinen zweiten Kreuzbandriss zugezogen und fiel monatelang aus. An sich war das eine gute Mannschaft, mit Marc Steppan, Michael Jüngling und Lars Frankenberger stehe ich immer noch in Kontakt. Aber meist gab es nur Fußball und nach dem Training hieß es tschüss. Das war nicht so meins, da habe ich gemerkt, was mir neben dem Fußball noch wichtig ist. Dümmer hat es mich aber auch nicht gemacht.

Ihr Sohn Leon spielt unter ihnen in der E-Jugend. Was kann er vom Papa lernen?

Ich hoffe alles und dass er besser als ich wird (lacht). Er spielt auch Stürmer, ist schnell und schussstark. Als wir damals ein Trainerproblem hatten, habe ich die Truppe übernommen. Nächstes Jahr sind es zwei D-Junioren-Teams, ich kann mich durch die freie Zeit meinem mehr widmen. Ich halte das für wichtig. Da, wo wir spielen, musst du versuchen, aus der Jugend etwas rauszukriegen. Das kannst du nicht bezahlen, wenn du jedes Jahr vier Neue holst. Außerdem hast du dann Leute, die sich mit dem Verein identifizieren, auf die man stolz sein kann.

Trainer Burckhardt meinte, er freut sich auf gemeinsame „Alt-Herren-Spiele“. Ganz ohne Fußball wird es bei Ihnen sicher nie gehen, oder?

Definitiv. Da ist dann mittwochs einmal Training und ich halte mich selbst noch etwas fit. Wir sind eine gute Alt-Herren-Truppe, ich kenne viele, mit denen ich früher zusammengespielt habe. Da macht man freitags sein Spielchen und hat das Wochenende für sich – das passt.