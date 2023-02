Kantersieg für Floorball-Herren des USV Jena

Jena. Die Floorball-Herren des USV Jena hatten bereits während und vor allem nach ihrem Heimspiel am vergangenen Spieltag der Verbandsliga gegen den USV TU Dresden II allen Grund zu jubeln

Die Floorball-Herren des USV Jena hatten bereits während und vor allem nach ihrem Heimspiel am vergangenen Spieltag der Verbandsliga gegen den USV TU Dresden II allen Grund zu jubeln: die Saalestädter siegten auf dem Großfeld in der USV-Dreifelderhalle über die Gäste von der Elbe 13:4. Doch nicht nur die Floorball-Herren um Kapitän Sebastian Rau (Mitte, weißes Trikot) standen am vergangenen Samstag in der Pflicht, sondern auch die Damen des USV Jena – und das gleich zweimal. Auf dem Kleinfeld empfingen sie in der Regionalliga zum einen den USV Halle, die selbsttitulierten Saalebiber, zum anderen den SSV Heidenau. Während die Jenaerinnen über Letztere mit 6:4 triumphierten, mussten sie sich im Saale-Duell den Gästen aus der Händelstadt noch deutlich mit 1:7 geschlagen geben.