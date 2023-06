Karl Geburek mit Minimalchance auf das Ticket für Maribor

Arnstadt. Der Hindernisläufer vom ASV Erfurt scheitert knapp an der Norm für die europäischen Jugendspiele. Zwei Bestwerte trösten ein wenig.

Zwei Rennen, zwei neue Hausrekorde: Karl Geburek hat sowohl bei der U18-Gala in Kassel wie auch bei den Thüringer Landesmeisterschaften in Arnstadt mit Spitzenzeiten über 2000 Meter Hindernis wie 800 Meter geglänzt. Nur blieb ihm das i-Tüpfelchen verwehrt. Bei der U18-Gala blieb er knapp über der Eyof-Norm. Aber eine Minimalchance bleibt.

Sein Trainer Enrico Aßmus fuhr am Samstag direkt nach dem Rennen in Kassel weiter zu den Thüringer Landesmeisterschaften nach Arnstadt. Er hatte über 2000 Meter Hindernis eine gute Leistung seines Schützlings gesehen. „Karl hatte im Vorfeld mit einigen gesundheitlichen Problem zu kämpfen. Er war sehr viel erkältet. In Kassel hat er das Ruder von Anfang an übernommen und die fünf Runden komplett das Feld angeführt. Leider wurde er dabei von keinem anderen Athleten unterstützt. Er hat das Rennen auch gewonnen, blieb dabei eine Sekunde über der Eyof-Norm. Das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich, aber von ihm war es dennoch eine gute Leistung“, resümierte er.

Die Konkurrenz im Nacken gespürt

Mit dem Ziel, die Norm für das „Europäische Olympische Jugendfestival“ (EYOF) in Maribor (Slowenien; 23. bis 29. Juli) zu unterbieten, sie liegt bei 6:00,00 Minuten, nahm Geburek (ASV Erfurt) das Rennen auf. „Das wäre schon schön gewesen, aber ich hatte immer in Hinterkopf, wenn es dafür nicht reicht, dann habe ich noch die Deutschen Meisterschaften, wo ich meinen Titel verteidigen kann.“

Aber das Rennen verlief nicht ganz optimal: Während der fünf Runden schweifte er gedanklich etwas ab, anstatt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auch ihn störte, dass er allein von vorn das Rennen gestaltete, obwohl er im Nacken die Konkurrenz spürte, diese aber keine Führungsarbeit übernehmen wollte.

Im Ziel angekommen, standen für ihn 6:01,81 Minuten auf der Anzeige. Eine Zeit, die bei ihm gemischte Gefühle auslösten. Einerseits die knapp verpasste Norm, anderseits eine neue Bestzeit. „Ich habe mich im Ziel erstmal gefreut, dass ich meine Bestleistung steigern konnte und dann im Nachhinein habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass ich hätte noch schneller laufen können.“

Mit neuer Bestzeit auf Position 13

Nun bleibt noch eine Minimalchance trotz verpasster Norm. So wurde er vom Deutschen Leichtathletik-Verband erstmal auf die Liste gesetzt. In Europa reihte er sich mit seiner neuen Bestzeit auf Position 13 ein. „Ja, die Zeit liegt im Bereich des Möglichen, aber die Chance ist nicht sehr hoch, dass ich nominiert werde. Es ist wirklich nicht sicher“, rechnet er sich kaum Chancen aus.

Auf Kassel folgte Arnstadt: Die 800 Meter standen auf dem Plan, wo er auf den letzten Metern der zwei Stadionrunden noch mal die letzten Körner mobilisierte und an dem Führenden Sebastian Setzekorn (Großengottern) vorbei spurtete. „Glücklicherweise hatte ich von meinem Hindernisrennen vom Vortag nicht mehr viel in den Beinen gemerkt. Ich habe alles gegeben, was ich hatte. Es war auf der Geraden durch den Gegenwind extrem anstrengend, aber ich wollte ihn unbedingt noch bekommen“, so Geburek, der sich in neuer Bestzeit von 1:58,25 Minuten durchsetzte.