KFA Erfurt-Sömmerda legt Saisonfortsetzung fest

Erfurt/Sömmerda. Kreisfußballausschuss veröffentlicht Terminplan. Kritik an spätem Start am dritten März-Wochenende.

Die Vereine des Kreisfußballausschusses (KFA) Erfurt-Sömmerda haben nach langem Warten Gewissheit: Die Saison soll sowohl im Erwachsenen- als auch im Nachwuchsbereich am Wochenende 19./20. März fortgesetzt werden. Für die beiden Wochenenden zuvor wurden Nachholspiele terminiert, von denen es in manchen Ligen fast keine, in anderen Ligen sogar Vereine mit deren drei oder vier gibt. Aus den Reihen der Kreisoberliga der Männer wurde Kritik laut, dass der zehnte Spieltag, mit dem es am dritten Märzwochenende weitergeht, nicht schon am 5./6. oder 12./13. März ausgetragen wird.

„Stand heute gilt in Erfurt noch 2G, wobei wir hoffen und glauben, dass im März 3G gilt“, nennt Steffen Reichenbächer, stellvertretender Vorsitzender des KFA, einen Grund für die vorsichtige Terminierung. „Außerdem müssen die Mannschaften die Termine erst bestätigen und die Spiele vom Sportbetrieb genehmigt werden. Das braucht Zeit.“

Da im Nachwuchs wie bei den Erwachsenen nicht alle Vereine unter 2G spielen wollten, habe man den Re-Start der Saison für alle Altersklassen einheitlich auf diesen Zeitpunkt gelegt. Neben den ersten beiden März-Wochenenden wurden vorsorglich mehrere Freitage und das Pfingstwochenende als Termine für Nachholspiele eingeplant.