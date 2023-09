Klarer Sieg für die THC-Mädels zum Auftakt gegen den Vizemeister aus Berlin

Die B-Jugend des Thüringer HC startet erfolgreich in die neue Saison, mit einem 30:23 gegen Berlin. Da war die Freude groß.

Bad Langensalza. Die B-Jugend des Thüringer Handballclub ist optimal in die neue Saison gestartet.

Mit einem klaren 30:23 sind die B-Jugend-Handballerinnen des Thüringer HC (Foto), die in der Vorsaison den Meistertitel holten, in die neue Saison der Regionalliga Nordost gestartet. Gegen den Berliner TSC, dem Vorjahres-Vizemeister, war Ella Luise Gregor mit elf Toren am treffsichersten, die auch alle vier Strafwürfe sicher verwandelte. Zur Pause war beim Stand von 12:11 noch keine Tendenz auszumachen. Aber ein Zwischenspurt vom 16:14 auf 20:14 sorgte letztendlich für die Vorentscheidung. Da nutzte auch eine Gästeauszeit nichts. Damit rangieren die Spielerinnen von Ruben Arnold und Mario Götze auf Tabellenplatz zwei.