Knau und Pößneck (hier in einem früheren, direkten Duell) sind in der Bezirksliga im Einsatz.

Knau und Pößneck am Netz gefordert

Knau. In der Volleyball-Bezirksliga geht es zumindest für eine Mannschaft um die Vergabe der Podiumsplätze.

Für die Bezirksliga-Volleyballer des SV Rot-Weiß Knau steht am Samstag der finale Heimspieltag an. Die Oberländer empfangen als derzeitiger Tabellenzweiter (33 Punkte/36:12-Sätze) den Tabellendritten VSV Jena IV (32/37:15) und den bereits als Meister feststehenden SV Tröbnitz (40/41:7) zum Schmettern und Blocken am Netz.

Im Fernduell mit dem Vierten Geraer VC (31/35:15) und den Jenensern geht es ab 11 Uhr in der Halle der Grundschule somit um die Vergabe der Silber-, Bronze- oder die Blechmedaille der Staffel.

Das Hinspiel beim VSV verloren die Rot-Weißen knapp mit 2:3, beim 1:3 in Tröbnitz konnte man dem Favoriten einen Satz abnehmen. Ebenfalls im Einsatz sind die Akteure des SV Pößneck II.

Der Neuling und Tabellenachte muss sich auswärts ab 11 Uhr im Geraer Liebegymnasium mit dem Geraer Volleyballclub II und der SSG Blankenhain messen.