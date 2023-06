Kreisliga-Titelrennen bleibt spannend

Schleiz. Der Spieltag wurde erneut von einer Spielabsage überschattet. Diesmal kam Spitzenreiter Tanna kampflos zum Dreier, da Gräfenwarth keine Mannschaft aufbieten konnte.

Uwe Friedel

SG SV Grün-Weiß Tanna – SV Gräfenwarth 2:0 Wertung

Tanna. Der Spieltag wurde erneut von einer Spielabsage überschattet. Diesmal kam Spitzenreiter Tanna kampflos zum Dreier, da Gräfenwarth keine Mannschaft aufbieten konnte. Das Spiel wurde mit drei Punkten und 2:0 Toren für Tanna gewertet. Für Gräfenwarth war es der zweite Nichtantritt hintereinander. Durch diesen Dreier am grünen Tisch bleibt die SG SV Grün-Weiß Tanna mit 48 Punkten weiter Tabellenführer in der Kreisliga, Staffel B. Mit zwei Punkten Rückstand belegt der TSV 1898 Oppurg Platz 2. Auf den weiteren Plätzen folgen Triptis (44), Ranis (42) und Neustadt II (42). Am nächsten Spieltag kann es zu einer Vorentscheidung um den Kreismeistertitel kommen, wenn die Oppurger zuhause auf Spitzenreiter Tanna treffen.

VfB 09 Pößneck II – LSV 49 Oettersdorf 0:3 (0:1)

Pößneck. Die Oettersdorfer konnten sich mit diesem Sieg für die erst kürzlich erlittene 2:3 Hinspielniederlage revanchieren. Die Gäste gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde durch Schmitz in Führung. Der VfB 09 mühte sich fortan um eine schnelle Antwort. Doch die Schuldes-Elf gab sich in der Defensive keine Blöße und konnte sich in der Schlussphase für eine engagierte Leistung belohnen. Wiederum war es Schmitz, der mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung sorgte, ehe David Freimuth mit dem dritten Tor den Deckel drauf machte. Mit diesem Dreier verbesserte sich Oettersdorf auf Platz 7 in der Tabelle, während der VfB 09 als Vorletzter noch nicht gerettet ist.

FC Chemie Triptis – FSV Hirschberg 3:1 (2:1)

Triptis. Der FC Chemie bleibt weiter im Titelrennen. Er konnte sich verdient gegen die Saalestädter behaupten, machte sich das Leben aber schwer, da er trotz bester Chancen erst in der Schlussphase für die Entscheidung sorgte. Nach der frühen Führung durch Jäger blieb die Staps-Elf weiter am Drücker, scheiterte aber mehrmals an Torwart Weber, ehe Börner mit einer Einzelaktion auf 2:0 erhöhte. Dennoch versteckte sich der FSV nicht, war über Konter nicht ungefährlich und machte die Partie durch Mahmood wieder spannend und war auch im zweiten Abschnitt um den Ausgleich bemüht. Dennoch hatten die Platzherren mehr Spielanteile und strahlten die größere Gefahr aus, die unter anderem zweimal durch Neupert nur Alu trafen, ehe er beim dritten Versuch kurz vor dem Schlusspfiff alles klar machte.

SV Moßbach II – FSV Orlatal Langenorla II 2:1 (1:0)

Moßbach. Für die Moßbacher war es auf unbestimmte Zeit das letzte Kreisliga-Heimspiel, die in der neuen Saison in der Kreisliga keine Mannschaft stellen werden. Zum Abschluss konnte die Wilfert-Elf noch einmal einen verdienten Dreier verbuchen, der gleichzeitig den Klassenerhalt bedeutete. Die Spielanteile waren relativ ausgeglichen, aber die Heimelf hatte ein Chancenplus, ließ noch vier, fünf große Möglichkeiten liegen, als sie jeweils an Torwart Naether scheiterten. Ludwig per Kopfball erzielte die Führung, die Aschenbrenner mit einem abgefälschten Distanzschuss in der 76. Minute ausbaute. Die Gäste gaben zwar zu keiner Zeit auf, kamen aber erst in der Nachspielzeit durch Aljirbi zum Anschlusstreffer.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – SG TSV 1860 Ranis 4:1 (2:0)

Neustadt. Durch einen verdienten Sieg konnte Neustadt zu den Burgstädtern nach Punkten aufschließen. Beide haben zwar noch Minimalchancen auf den Titel, aber das viel schlechtere Torverhältnis gegenüber Spitzenreiter Tanna. Walther brachte die Blau-Weißen nach einer Ecke per Direktabnahme früh in Führung. Den Ausgleich vergab Lindig, der allein aufs Tor laufend an Torwart Nagel scheiterte. Stattdessen das 2:0 wiederum nach einer Ecke durch einen Kopfball von Käpnick. Nach der Pause kam Ranis etwas besser ins Spiel, doch die cleveren Platzherren ließen wenig zu. Trotzdem wurde es noch einmal spannend, als Lindig kurz vor Schluss der Anschluss gelang. Doch im Gegenzug sorgten Hirsch aus dem Gewühl heraus und ein Eigentor für die Entscheidung. Eine Resultatsverbesserung verhinderte Keeper Nagel in der Nachspielzeit gegen Lindig.

TSV 1898 Oppurg – SG VfR Bad Lobenstein III 6:2 (4:0)

Oppurg. Die Oppurger lassen im Titelrennen nicht locker, bleiben durch einen verdienten Sieg Tabellenführer Tanna auf den Fersen. Die Platzherren begannen offensiv, druckvoll und sorgten früh für die Entscheidung. Bereits nach etwas mehr als einer Stunde waren alle Messen gelesen. Zu diesem Zeitpunkt führte die Rudat-Elf bereits mit 6:0. Torschützen waren Plass und Rein jeweils per Doppelpack, Sykora und Köhler. Es spricht für den Tabellenletzten, dass er sich nicht aufgab, sich durch Umstellungen in der zweiten Hälfte besser auf den Gegner einstellte und sich mit einer Resultatsverbesserung durch einen Doppelpack von Goll belohnte. Bad Lobenstein III kann aber noch den Klassenerhalt schaffen, benötigt dazu in den letzten beiden Spielen zwei Siege und muss hoffen, dass Hirschberg und Pößneck II nicht punktet.

Frauen Vogtlandklasse

1. FC Rodewisch - SG SV Grün-Weiß Tanna 16:0 (5:0)

Rodewisch. Gegen den souveränen Tabellenführer und Torfabrik der Frauen Vogtlandklasse hatten die Tannaerinnen trotz aller Bemühungen keine Chance. Rodewisch war für die Goj-Elf an diesem Tag spielerisch eine Nummer zu groß. Bis zur zehnten Minute konnten die Gäste die Null halten. Dann leiteten Sophie Müller und Jenna-Frederica Schönleber mit einem Doppelschlag die Niederlage ein. Vor allem die beiden Torjägerinnen Jessica Kunz (sieben Tore) und Jenny Bergner (fünf Tore) konnten die Grün-Weißen im weiteren Verlauf des Spiels nicht stellen, die im Alleingang die bisher höchste Saisonniederlage besiegelten. Die weiteren Treffer erzielten Sophie Müller und Hanna Neitsch. Die Spielgemeinschaft war trotzdem jederzeit um eine Resultatsverbesserung bemüht, kämpfte bis zum Schluß aufopferungsvoll um den verdienten Ehrentreffer, den aber zweimal bei Schüssen von Nele Wolfram und beim Freistoß von Julia Weiß jeweils die Latte verhinderte.

Kreisoberliga Jena-Saale-Orla

FSV Orlatal Langenorla – SV Moßbach 0:1 (0:0)

Langenorla. Die letzte Niederlage kassierten die Orlataler im November des vergangenen Jahres beim 0:1 in Moßbach. Danach begann die Reich-Elf ihren Siegeszug und ging in beeindruckender Art und Weise zwölfmal in Folge als Sieger vom Platz. Die Serie wollte der FSV auch gegen die zuletzt erstarkten Moßbacher fortsetzen, doch die Herzog-Elf setzte dem ein Ende und brachte dem bereits feststehenden Meister und Aufsteiger in die Landesklasse die zweite Saisonniederlage bei. Umjubelter Torschütze war Issa, der in der Nachspielzeit das Tor des Tages erzielte. Die knapp 100 Zuschauer sahen von Beginn an ein spannendes Spiel, in dem die Gäste kompakt und diszipliniert spielten und der Heimelf von Beginn an Paroli boten. Beide Mannschaften hatten gute Ansätze, doch beide Defensivreihen um die Torhüter Orlamünder (FSV) und Pasold (SVM) gaben sich keine Blöße. Vor allem zum Ende beider Halbzeiten hätte Orlatal in Führung gehen können. Aber auch die Herzog-Elf hatte ihrer Momente und schließlich das glücklichere Ende für sich. Es sah schon nach einer Punkteteilung aus, ehe Issa nach einem Orlataler Ballverlust und Konter den Platzherren den schon sicher geglaubten Punkt noch entriss und seine Farben jubeln ließ. Der FSV Orlatal hat die Chance sich zu revanchieren, denn am 24. Juni stehen sich beide Mannschaften wieder gegenüber im Pokal-Finale des KFA Jena-Saale-Orla in Tanna.

FSV Schleiz II – SV Eintracht Eisenberg II 3:2 (2:1)

Schleiz. Die Rennstädter machten mit diesem Dreier einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt und können diesen in den letzten beiden Spielen, die im heimischen Fasanengarten gegen Post Jena und Moßbach stattfinden, aus eigener Kraft sichern. Schleiz hatte den besseren Start und ging früh durch einen von Eichelkraut verwandelten Foulstrafstoß in Führung. Doch die Freude wehrte nur kurz, denn der SV Eintracht kam nur fünf Minuten später durch Gocaj zum Ausgleich. Aber die Kunte-Elf ließ sich nicht entmutigen und erzielte durch Schubert aus Nahdistanz nach knapp einer halben Stunde die erneute Führung. Aber die Gäste waren mit Kontern nicht ungefährlich, aber die FSV-Abwehr war auf der Höhe. Diesen Vorsprung ließ sich der FSV nicht mehr aus der Hand nehmen, kämpfte leidenschaftlich, und konnte sich in der 78. Minute mit dem 3:1 wiederum durch Schubert nach Ablage von Porst belohnen. Doch die Partie wurde noch einmal spannend. Denn die zu keinem Zeitpunkt aufgebenden Eisenberger konnten durch Höhne nach einem Pfostenabpraller per Kopf noch einmal verkürzen. Doch mit vereinten Kräften brachten die Platzherren den knappen und wichtigen Sieg ins Ziel.