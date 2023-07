Kreisoberliga Mittelthüringen startet in Oberweißbach

Am 11. August wird in Oberweißbach die Kreisoberliga-Saison in Mittelthüringen eröffnet.

Rudolstadt. Fußballer im KFA Mittelthüringen beginnen die Saison am 11. August.

Die SG Schwarzatal wird Anfang August die Saison im KFA Mittelthüringen eröffnen. Die Schwarzataler empfangen am 11. August ab 18 Uhr in Oberweißbach den FSV Gräfinau-Angstedt. Einen Tag später steigt dann der Großteil der anderen Teams der Kreisoberliga ein, ehe am Sonntag vier Mannschaften den ersten Spieltag beschließen.

Noch gar nicht groß in Erscheinung treten dabei die Mannschaften aus dem Landkreis. Zwar blicken am Freitag alle Augen der Spieler in der Kreisoberliga nach Oberweißbach, aber ansonsten sind lediglich die SG Traktor Teichel und die TSG Bau Remschütz in Aktion. Der Landesklasse-Absteiger trifft auswärts auf den TSV Elgersburg, die Remschützer ebenfalls in der Fremde auf den SV Germania Ilmenau. Das auch für den ersten Spieltag vorgesehene Kreisderby zwischen dem TSV Bad Blankenburg und dem SV 1883 Schwarza soll erst am 20. September auf der Anlage der Landessportschule stattfinden.

Dennoch können sich die Fußballfreunde bereits im August auf Derbys freuen: Gleich am zweiten Spieltag empfängt nämlich die SG Traktor Teichel den TSV Bad Blankenburg und die Schwarzaer begrüßen im Gemeindetal die SG Schwarzatal. Anstoß für diese beiden Begegnungen ist am 19. August um 15 Uhr.