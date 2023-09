Kreispokal Jena-Saale-Orla: Gräfenwarth verlangt Favorit Jena-Zwätzen II alles ab

Grün-Weiß Tanna triumphiert indes über Thalbürgel, Schott III unterliegt Hirschberg

SV Grün-Weiß Tanna – SG Thalbürgel 4:0 (2:0)

Tanna. Das Duell der im Ligaalltag noch sieglosen Teams konnten die Tannaer verdient für sich entscheiden. Die Grün-Weißen waren aktiver, zweikampfstärker und setzten die Gäste vom Anpfiff weg unter Druck. Die Kohl-Elf war vor allem durch Standards gefährlich. Nach Einwurf von Gebhardt erzielte Jakob Thrum per Kopf das 1:0. Nachdem Gebhardt an der starken Reaktion von Torwart Thieme scheiterte, erzielte Dietrich nach einem Abschlag von Keeper Degenkolb per Direktabnahme das 2:0. Kurz danach fast der Anschluß, doch Liersch verfehlte das Ziel knapp. Ansonsten konnte sich die SG gegen eine giftige Heimelf kaum in Szene setzen, die ihrerseits durch Dietrichs Freistoß in den Winkel für die Vorentscheidung sorgte, ehe Steinig per Kopf nach einer Ecke für den Endstand sorgte. Den Ehrentreffer vergaben die nie aufsteckenden Holzländer durch Bergens, dessen Schuß Degenkolb an die Latte lenkte und durch einen Freistoß am Fünfmeterraum.

SV Schott Jena III – FSV Hirschberg 0:1 (0:0)

Jena. Der Vertreter der Staffel B konnte die Partie der beiden Kreisligisten knapp für sich entscheiden und steht im Achtelfinale. Vor der Pause war die Partie sehr ausgeglichenen und beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten. Im zweiten Abschnitt konnte sich die Heimelf mehr Vorteile erarbeiten, konnte diese aber kaum in zwingende Chancen ummünzen, da die Gäste sehr gut verteidigten. Und wenn was aufs Tor kam, war Torwart Groh ein sicherer Rückhalt. Nach einem Freistoß erzielte Wondra in der 77. Minute den entscheidenen Treffer. Danach versuchte die Schott-Elf bis zum Schluß alles, um sich noch in die Verlängerung zu retten, doch der Defensivverbund der Petzold-Elf stand stabil und brachte den knappen Sieg ins Ziel.

SV Gräfenwarth – SV Jena-Zwätzen II 2:3 nach Verlängerung (2:2,1:0)

Gräfenwarth. Die Platzherren brachten den Favoriten aus der Kreisoberliga an den Rand einer Niederlage, doch die Gäste konnten sich in der Verlängerung noch durchsetzen. Die Gäste begannen druckvoll, verpassten aber die Führung. Gräfenwarth kam nach einer Viertelstunde besser ins Spiel und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche über Monteiro, der kaum vom Ball zu trennen war. Nachdem er an der Rettungstat auf der Linie und an Torwart Drefahl scheiterte, bereitete er mit einem Solo das 1:0 durch Krausch vor. Auf der Gegenseite traf Meinhardt per Kopf die Latte und verhinderte SVG-Torwart Frötschner den Einschlag. Nach dem Wechsel ließen Monteiro und Hofmann das 2:0 liegen. Stattdessen drehten Stark und Schmitt das Spiel. Doch in einer offenen Partie mit beiderseits guten Ansätzen markierte Jakob Zimmermann mit einer Direktabnahme unter die Latte den Ausgleich. In der Verlängerung schwächte sich die Heimelf durch Gelb/Rot, hätte aber dennoch wieder in Führung gehen können. Es sah schon nach einer Entscheidung vom Punkt aus, als den Gästen zwei Minuten vor Schluss durch Schmitt der Siegtreffer gelang.

SV Jena-Zwätzen III – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 0:7 (0:3)

Jena. Eine überlegene Neustädter Mannschaft übersprang die Pokal-Hürde mühelos. Im Duell zweier Kreisligisten waren die Platzherren mit dem Ergebnis noch gut bedient angesichts weiterer zahlreicher Topchancen der Blau-Weißen. Erfolgreichste Torschützen waren mit jeweils drei Treffern Weise und Kern. Thiele besorgte das 0:4. Trotz der klaren Verhältnisse gab sich Jena-Zwätzen nicht auf und war um eine Resultatsverbesserung bemüht, die vergaben aber Kramarczyk vor und Schröder nach der Pause, die jeweils knapp übers Tor schossen.

Weitere Ergebnisse: Post SV Jena – SG SV Hermsdorf 1:2, SG SV Hermsdorf II – SV Lobeda 77 2:3 n.V.,

SV 08 Rothenstein II – SG Union Isserstedt 2:3, SG Zöllnitz – SV 08 Rothenstein 0:7, SV Eintracht Camburg – FC Thüringen Jena II 3:0, Täler SV Ottendorf – TSV Königshofen II 6:7 n.E.