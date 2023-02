Kürzeste Saison-Anreise für die Schleizer

Vor einem Jahr trennten sich beide Mannschaften in Schleiz vor 330 Zuschauern 0:0. Hier Martin Berger (Mitte) und Robin Kögler (links).

Weida. Im Nachholespiel der Fußball-Thüringenliga tritt der FSV Schleiz am Samstag beim Meister in Weida an – jedoch mit ein paar Ausfällen.

Nach mehr als zweieinhalb Monaten Unterbrechung endet für die Thüringenliga-Vertretung des FSV Schleiz ganz offiziell die Fußball-Winterpause.

Mit dem Nachholespiel beim amtierenden Meister FC Thüringen Weida (Samstag, 13.30 Uhr, Roter Hügel Weida) nimmt der Ligaalltag für die Rennstädter wieder Fahrt auf.

Weida bereits mit einem Pflichtspiel

Während es für die Schwarz-Gelben aus Schleiz das erste Pflichtspiel nach der Pause sein wird, haben die Weidaer den ersten Punktekampf des neuen Jahres bereits hinter sich. Nach guter erster und weniger guter zweiter Halbzeit unterlagen die Osterburgstädter dem FSV Martinroda mit 1:3.

FSV-Trainer Roger Fritzsch will dem jedoch keine allzu große Bedeutung zumessen: „Von dem Ergebnis sollten wir uns nicht blenden lassen. Mit Dominic Schmidt, Nick Pohland, David Oxenfart, Tom Eichberger und Julius Grabs hat die halbe Stammelf gefehlt.“

Trainer Fritzsch sieht viele Baustellen im eigenen Team

Ohnehin sieht der Trainer genügend Baustellen, die beim eigenen Team bewältigt werden müssen. Nicht nur wegen der erneuten Verletzung von Torjäger Frank Gerisch spricht Fritzsch von einer dürftigen Vorbereitung.

„Aufgrund von verschiedenen Ausfällen und der Wetterlage hatten wir enorme Schwierigkeiten, in einen normalen Trainingsprozess zu kommen. Die Testspiele liefen eher suboptimal und wir konnten in keiner Partie vollends überzeugen.“

Da zusätzlich zu den Verletzten mit Thomas Liebold und Nicky Eichelkraut zwei mögliche Startelf-Kandidaten gegen Weida fehlen werden, sieht der FSV-Coach sein Team in der Rolle des Außenseiters. Dennoch will er sein Team so auf- und einstellen, dass man die Heimreise von der kürzesten Auswärtsfahrt der Saison nicht mit leeren Händen antreten muss.

Dieses Vorhaben ist allein deshalb geboten, weil das enge Klassement der Thüringenliga kaum Ausrutscher verzeiht – zumal mit Martinroda und dem FC Erfurt Nord zwei mutmaßlich direkte Konkurrenten des FSV Schleiz am vergangenen Wochenende dreifach punkteten.