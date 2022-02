Kurze Freude der B-Jugend des ThSV Eisenach über Play-off-Teilnahme

Ach du Schreck: Trainer Matthias Bäurer und seine Schützlinge starten nun doch nicht in der Play-off-Runde.

Eisenach. Warum der Nachwuchs des Thüringer Handball-Aushängeschildes nun doch nicht in der Meisterrunde der Regionalliga starten darf.

Klarer Fall von zu früh gefreut: Am Donnerstagnachmittag erreichte den ThSV Eisenach die Nachricht, dass seine Handball-B-Jugend nach einem Entscheid der Spielleitenden Stelle nicht an den Play-off-Spielen der Regionalliga Nordost teilnimmt. Das für Sonntag um 16.30 Uhr in Eisenach anberaumte erste Spiel der Runde gegen den SC DHFK Leipzig entfällt.

Was war geschehen? Im Endergebnis der Vorrunde wurden nicht ausgetragene Spiele gewertet. Die Partie des ThSV Eisenach beim SC DHfK Leipzig wurde für die Wartburgstädter gewertet, weil diese trotz Bereitschaft der Eisenacher nicht zustande kam. Infolgedessen landete der ThSV Eisenach auf Platz 5 und sah sich in der Play-off-Runde. Nach Einspruch des HC Elbflorenz wurde diese Entscheidung zurückgenommen. Diesem Modus fallen nun der ThSV, der mit 7:11 Punkten auf den achten Platz abrutscht, und die NSG EHV/Nickelhütte Aue (9./6:12 Punkte) zum Opfer. Für sie rücken der HC Elbflorenz und der Lausitzer HC Cottbus in die Play-off-Runde.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eisenach und Aue treffen nun in der sogenannten „Play-up-Runde“ auf den 1. VfL Potsdam, die Mecklenburger Stiere Schwerin und die SG Hermsdorf-Waidmannslust Berlin. Diese Partien sind noch nicht terminiert.

Nach Auswertung der Vorrunde stellt Eisenach mit Elias Wöhler, dem in neun Begegnungen 70 Tore gelangen, den zweitbesten Schützen der Regionalliga. Top-Werfer in der Vorrunde war Bennet Heine vom Lausitzer HC Cottbus mit 91 Treffern in zehn Spielen.