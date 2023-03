Läufer des SV Sömmerda: Verlaufen und dennoch Dritter

Sömmerda. Bei ihren Ausflügen zu Volksläufen erleben die Athleten des SV Sömmerda Erfolge und Kuriositäten.

Die Leichtathleten des SV Sömmerda waren am vergangenen Samstag bei gleich zwei Laufveranstaltungen am Start. Am Vormittag startete der 32. Possenlauf in Sondershausen. Auf der 4,5-Kilometer-Strecke erreichte Elisa Trolli den zweiten Platz der weiblichen Jugend U18 mit einer guten Zeit von 21:21 min. Ebenfalls Zweite in ihrer Altersklasse wurde Andrea Ludwig. Johanna Ludwig sowie Swen Wischnowsky belegten jeweils den dritten Platz ihrer Altersklasse. Platz vier in der U12 erreichte Stella Wischnowsky.

Über die 8 km gingen Michael Bergmann und Hagen Zeibig beide in der Altersklasse M55 an den Start. Bergmann konnte sich den zweiten Platz sichern, Zeibig schaffte es auf den vierten Platz.

Faire Geste wird mit dem dritten Platz belohnt

Am frühen Nachmittag ging es für eine kleine, aber feine Laufgruppe des SV Sömmerda bei der 50. Auflage des Mühltallaufes in der Nähe von Eisenberg auf die 15 km lange Strecke. Daniel Greiner, der in den letzten Monaten mit einigen starken Ergebnissen glänzte, konnte sich von Beginn an der Führungsgruppe des sehr starken Läuferfeldes anschließen. Im letzten Drittel des Rennens verlief sich der

Nicht nur sie hielten die Fahne für den SV Sömmerda beim Possenlauf hoch: Michael Bergmann (links) und Hagen Zeibig. Foto: SV Sömmerda

erfahrene Sömmerdaer Spitzenläufer, zu diesem Zeitpunkt auf Platz drei liegend, gemeinsam mit dem Zweitplatzierten vom SV Blau-Weiß Bürgel ein wenig. Dadurch konnte der viertplatzierte Athlet aus Tschechien, Vorjahressieger Lukas Krysl, aufschließen. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen auf den letzten Kilometern wollte sich Greiner auf einen gemeinsamen Zieleinlauf einigen. Wegen des kurzen Verlaufens überließ Krysl Greiner den Vortritt an der Ziellinie. Am Ende wurden beide mit der identischen Zielzeit von 54:02,8 Minuten gewertet und wurden beim Sieg von Robin Müller (Top-Team Thüringen) gemeinsam Dritte. In seiner Altersklasse belegte Greiner den ersten Platz.

Jasmin Brehme konnte sich ebenfalls den Altersklassensieg in einer Zeit von 1:15:15 h sichern, in der Gesamtwertung der Frauen wurde sie gute Achte. Hier überragte die Geraerin Beate Zanner mit der starken Siegerzeit von 1:00:57 h. Patrick Trinks wurde in 1:08:02 h Sechster seiner Altersklasse, gefolgt von Norman Meier in 1:13:50 h.

Wenig Training kein Problem: Julian Fischer wird Dritter

Bereits in der Woche zuvor war der SV Sömmerda beim 33. Lauf in den Frühling in Bad Berka am Start. Die längste Strecke des Tages lief, wieder einmal, Daniel Greiner. Über den knapp 15 km langen Rundkurs siegte er in einer Zeit von 56:47 min. Über die 9,6 km lange Strecke konnte sich Julian Fischer, trotz seines eher sporadischen Trainings, den dritten Platz der Gesamtwertung erkämpfen. In seiner Altersklasse wurde er Zweiter.

Direkt hinter Fischer landete sein SVS-Kollege Patrick Trinks auf dem undankbaren vierten Platz, gewann jedoch seine Altersklasse. Enrico Billert erlief sich in seiner Altersklasse den dritten Platz. Seine Frau, Juliane Rosa-Billert, startete über die 4,5-km-Strecke und landete auf Rang zwei ihrer Altersklasse.