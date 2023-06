Landesmeisteschaften der Bogenschützen in Unterwellenborn: Finalrunde und Kampfrichter mit Leidenschaft

Unterwellenborn. Drei Landesmeistertitel holten die Geraer PSG-Bogensportler in Unterwellenborn. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sie von dem Turnier begeistert sind.

Was für ein aufregendes Wettkampfwochenende auf dem Bogensport-Gelände des SV Stahl Unterwellenborn. 190 Schützen kämpften um die Landesmeistertitel, einige auch um die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft des Deutschen Schützenbundes im September in Wiesbaden.

Mit drei Titelgewinnen durch Daniel Dick (Blankbogen Master), Pauline Kakoschke (Blankbogen Jugend) und Paul Hoffmann (Blankbogen Schüler A) schnitt die Bogensport-Abteilung der Privilegierten Schützengesellschaft Gera seit 1660 erfolgreich ab.

Bei den Blankbogen Damen ging die Silbermedaille an Sandra Dölitzscher, die ringgleich mit der Landesmeisterin Isabell Bärwolf war. Entscheiden war also die Anzahl der geschossenen Zehner. Eine Bronzemedaille bei den Blankbogen Damen erkämpfte sich Susan Schumann.

Ein Wettkampf, der in Erinnerung bleibt

Auf einen tollen vierten Platz schoss sich Max Opelt, der erst seit einem halben Jahr bei den PSG-Bogenschützen dabei ist. Bei den Olympisch-Recurve-Schützen holte sich Rhian Hönniger den fünften Platz, kämpfte sich von Platz neun nach der ersten Runde noch um vier Plätze im Endergebnis nach vorn.

„Ganz toll fanden wir, dass auch die Blankbogenschützen in Unterwellenborn ein Finalschießen der besten acht Schützen ausrichten konnten. Wir möchten uns beim Ausrichter dieser Landesmeisterschaft bedanken. Es war ein Wettkampf, der in Erinnerung bleiben wird. Er war durch und durch gut organisiert“, sagte Sandra Dölitzscher, selbst Schützin und eine der Trainerinnen in der Bogensport-Abteilung. „Der leitende Kampfrichter Carsten Kühn moderierte die Qualifikationsrunden und das anschließende Finalschießen souverän. Seine Leidenschaft für das Kampfrichterwesen war in jeder Phase des Wettkampfes zu spüren.“