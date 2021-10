Langenorla erneut heimstark, Hirschberg unterliegt Tanna

Langenorla. So verliefen Spiele in der Fußball-Kreisoberliga und in der Kreisliga Staffel B.

FSV Orlatal Langenorla – SV Eintracht Eisenberg II 2:1 (2:1)

Der FSV Orlatal bleibt zu Hause eine Macht und festigt den 3. Tabellenplatz in der Kreisoberliga. Es war eine gutklassige Partie. Vor allem vor der Pause kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Der FSV hätte bis zur Pause höher führen können. Bereits nach wenigen Sekunden bediente Braunsdorf Näther, der überlegt verwandelte. Als Orlatal den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte, stand Bock frei und erzielte den Ausgleich. Die Platzherren schlugen nach einer guten Viertelstunde durch Thurmann zurück. Die Partie blieb bis zum Schlusspfiff spannend. Auch die gute Eintracht-Elf hatte ihre Möglichkeiten. „Über 90 Minuten hatten wir die besseren Chancen, verpassten vorzeitig die Entscheidung“, so FSV Co-Trainer Thomas Könitzer.

FSV Hirschberg - SG SV Grün-Weiß Tanna 0:2 (0:0)

Das Oberlandderby konnten die Grün-Weißen aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit verdient für sich entscheiden. Über weite Strecken boten beide Mannschaften den Zuschauern nur Magerkost. Spielerische Leckerbissen, Strafraumszenen oder Torchancen waren so gut wie nicht vorhanden. Die einzige zwingende Chance hatte der FSV in der 8. Minute, als Najat Abdullah freistehend an Tannas Keeper Degenkolb scheiterte. Auch im zweiten Abschnitt stellte sich kaum Besserung ein. Dennoch waren die Gäste die aktivere, zweikampfstärkere Elf. Dass die Partie noch einen Sieger fand, war dem FSV-Keeper geschuldet, der einen Freistoß von Golditz nicht festhalten konnte und Fiebig den Abpraller versenkte (69.). Danach drängte Tanna auf die Entscheidung. Dietrich (83.) verwandelte einen Strafstoß sicher.

SV 1990 Ebersdorf – SG TSV 1860 Ranis 1:2 (1:0)

Die erste halbe Stunde gehörte den Platzherren, die zu diesem Zeitpunkt durch einen frühen Treffer von Schreck führten. Doch der SV 1990 verpasste es, nachzulegen. Vor der Pause kamen die Burgstädter besser ins Spiel und drückten im zweiten Abschnitt ihren Stempel auf. Folgerichtig erzielte Hahn den Ausgleich (65.). Als die Gäbler-Elf ab der letzten Minute in Unterzahl spielen musste, gelang Lindig in der fünften Minute der Nachspielzeit der Siegtreffer.

TSV 1898 Oppurg – VfB 09 Pößneck II 3:0 (2:0)

Mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung behielten die Oppurger im Derby vor 150 Zuschauern die Oberhand und bauten die Tabellenführung aus. Die Rudat-Elf spielte mutig nach vorn und erarbeitete sich einige Chancen. Als eine Pernt-Flanke von der Latte zurücksprang, köpfte Plass zur Führung ein, die Bockner ausbaute. Als Pernt einen Abpraller versenkte, war die Partie nach einer Stunde entschieden.

SG VfR Bad Lobenstein III – FC Chemie Triptis 1:6 (0:2)

Die Triptiser hatten in der 1. Halbzeit ihre besten Ansätze. Zum Einbiegen auf die Siegerstraße benötigten sie zwei Eigentore der Bad Lobensteiner, die einen langen Ball und eine Ecke ins eigene Tor verlängerten. Von diesem Rückschlag konnte sich die Wüstefeld-Elf nicht mehr erholen. Linke, Sieler per Strafstoß und Podolsky bauten die Führung aus. Die Platzherren belohnten sich durch Naumann mit dem Ehrentreffer, fingen sich aber im Gegenzug den sechsten Gegentreffer durch Müller.

Die Spiele SV Blau-Weiß 90 Neustadt II gegen FSV Schleiz II und LSV 49 Oettersdorf gegen SG SV Gräfenwarth sind ausgefallen.