Erfurter Zooparklauf: Laufen für den Roten Panda

Erfurt. Ein erster Spendenlauf läutete am Donnerstag das Jubiläum des Erfurter Zooparklaufs am 9. September ein.

Einige Kindergarten-Kinder haben am Donnerstag den Anfang gemacht und am Zoo erste Spenden erlaufen. Am Samstag in zwei Wochen soll noch einiges mehr zusammenkommen. Dann feiert der Zooparklauf des SSV Nord zudem Jubiläum. Zum 25. Mal sind am 9. September Groß und Klein zum besonderes Laufer­lebnis entlang der Gehege eingeladen. Neben den zwei Hauptstrecken (10 und 4 km) durch Teile des Zooparks und den zahlreichen Kinderrennen am benachbarten Lache-Sportplatz ist dort eine Jubiläumsstaffel geplant. Sowie ein extra Spendenlauf, mit dem das Artenschutzprojekt „Roter Panda“ zusätzlich unterstützt werden soll. Infolge der Online-Anmeldung freut sich Gesamtleiter Torsten Haß über eine ansprechende Nachfrage, gut 130 Anmeldungen liegen vor.