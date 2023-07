Leinefelder Kampfsportduo hat bei Shaolin-Mönchen gelernt

So wird es gemacht: Trainer Domenic Hesse (links) demonstriert eine Fausttechnik.

Eichsfeld. Bei den Shaolin in China begannen sie ihre Ausbildung. Jetzt bieten Joachim Retzek und Domenic Hesse Kampfsport in Leinefelde an.

Vor 21 Jahren begannen die Eichsfelder Kampfsportmeister Joachim Retzek und Domenic Hesse ihre Ausbildung im Kloster der Shaolin-Kampfmönche in China. Zu dieser Zeit besaßen die beiden Eichsfelder bereits mehrere schwarze Gürtel (Meistergrade) in verschiedenen Kampfkünsten.

Das Training mit den Mönchen war auf einem wesentlich höheren Niveau. Neben einer Vielzahl neuer Kampftechniken wurde das Verständnis und Wissen um den menschlichen Körper sowie das Zusammenwirken von Geist und Körper vertieft.

Umfangreiches Technikprogramm

Beide hatten ein umfangreiches Technikprogramm vorbereitet, welches in westlichen Ländern auf Federparkett und Judomatten eingeübt war. In der fernöstlichen Realität wurden die Kämpfer aufgefordert, ihren Kenntnisstand auf einem Fliesenfußboden, Lehmböden oder Beton zu zeigen.

Dass nicht nur der Boden härter war als beim Training der westlichen „Langnasen“ (so werden Europäer in China genannt), sondern auch das Training nach anderen Prinzipien aufgebaut und durchgeführt wird, erlebten die Eichsfelder Kämpfer bei Trainingseinheiten im Shaolin Kloster sowie in der Filmstadt Xhushou.

Vor dem Erlernen der Kampftechniken sind die Festigung der wesentlichen Grundlagen (fester Stand, gezielte Steuerung von Kraft und Energie) sowie Achtsamkeit, Meditation, Disziplin und Körperbeherrschung zentrale Elemente der Ausbildung.

Auch Anwohner schauten den damals noch selten zu sehenden Europäern nach, machten auf sich aufmerksam und zeigten ihr Können. Selbst ein zierlicher alter Mann überzeugte mit Techniken und einer nicht zu Statur und Alter passenden Kraft und Stärke. Ein korpulenter Koch präsentierte geschmeidige Tai Chi-Abläufe, ein Schmied Wushu-Formen mit verschiedenen Waffen.

Gezielte Steuerung von Kraft und Energie

Gern ließen sich die Gastgeber Verteidigungstechniken von den Eichsfeldern zeigen. Beeindruckend und lehrreich war das Zusammenspiel von Geist und Körper. Eine weitere Säule sind die Entwicklung eines unbeugsamen Willens und gezielte Steuerung von Kraft und Energie.

Grundlegende Elemente wie Achtsamkeit, Disziplin und Kameradschaftlichkeit prägen heute noch das Training im von Retzek und Hesse geführten Kampfsportverein Leinefelde (Leinefighter). Nur wer die Grundlagen beherrscht, ist bereit für die darauf aufbauenden Techniken. Gegenseitiger Respekt, Disziplin und Wertschätzung bestimmen die Trainingsgruppe. Nach den Sommerferien bieten die „Leinefighter“ ein vierwöchiges kostenloses Probetraining an.