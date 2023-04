Leubingen verliert und muss abwarten, Freude bei Sponeta und Bischleben

Nordhausen. Der ungeschlagene Meister war für die Sportfreunde Leubingen am letzten Spieltag der Tischtennis-Thüringenliga eine Nummer zu groß. In der Verbandsliga schaffen Sponeta Erfurt und Bischleben trotz Niederlagen den Klassenerhalt.

Der ungeschlagene Meister Nordhausen hat sich seine Meisterfeier von den Sportfreunden Leubingen nicht vermiesen lassen. Die Leubinger verloren das letzte Saisonspiel in der Tischtennis-Thüringenliga beim Primus mit 0:8 und gewannen nur drei Sätze. Damit beenden sie die Saison auf Relegationsplatz acht. Ob eine Relegation gegen die Verbandsliga-Zweiten gespielt wird oder Leubingen den Klassenerhalt sicher hat, ist offen.

Sponeta Erfurt (5:8 in Braunichswalde) und der Bischlebener SV (4:8 beim USV Jena IV) haben indes trotz Auswärtspleiten am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Verbandsliga Ost geschafft.