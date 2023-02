Lotterie in Budapest für Geraer Motorsportler Rico Petzold

Budapest. Geraer landet beim SuperEnduro Europe-Cup auf Endrang acht und hat die Ziele für die neue Saison schon definiert.

Im Rahmen des dritten Laufs zur SuperEnduro-Weltmeisterschaft 2022/23 stand am vergangenen Wochenende in Budapest der Europe Cup an, und somit war auch Rico Petzold zum zweiten Mal in diesem Winter im Einsatz. Gleichzeitig war es schon das Finale der Europa-Klasse, bei dem sich der 24-jährige Geraer den achten Rang sicherte. „Mit der Platzierung in Ungarn und dem Endergebnis bin ich echt zufrieden, denn damit habe ich meine Ziele erreicht“, meinte Rico Petzold.

Nach dem Auftaktrennen im sächsischen Riesa lag Petzold in der Tabelle sogar auf Rang sechs, doch konnte er diese Position nicht verteidigen. Das lag in erster Linie an der viel schwereren Strecke. Dadurch wurde für ihn alles zum Glücksspiel, bei dem man in erster Linie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein musste. Immer wieder waren Sektionen von herumliegenden Fahrern (ohne Klebstoff) blockiert.

„Diesmal konnte man quasi in jeder Sektion Glück oder halt Pech haben. Aber auch das fahrerische Können war stärker gefordert. Dadurch waren auch die jeweils letzten Runden von der Kraft her echt hart und eine Art Überlebenskampf. Trotzdem war es alles in allem schön und hat Spaß gemacht“, bilanzierte Rico Petzold mit einem leichten Hang zum Motorrad-Masochismus nach der Tortur.

Offensichtlich hatte es ihm trotz allem so viel Spaß gemacht, dass er auch im nächsten Winter wieder anstrebt, SuperEnduro zu fahren. Das wäre dann sein erst drittes Jahr. „Schön wäre, wenn es im nächsten Jahr mehr als zwei Rennen geben würde“, merkt er dazu an, denn der Trainingsaufwand und der Kostenfaktor sind beim SuperEnduro enorm. Natürlich freut er sich auch schon wieder auf die am 1. April im thüringischen Neuhaus-Schierschnitz beginnende Freiluft-Saison in der Hard Enduro Series Germany (HESG). Wenngleich er 2022 den sechsten Rang in der alle Klassen übergreifenden Championatswertung sowie Platz fünf in der Pro-Kategorie belegt hatte, strebt er in diesem Jahr „nur“ die Top 10 an. Dazu sei angemerkt, dass immer mehr gute Fahrer auch aus anderen Nationen zur erst 2018 eingeführten beliebten HESG kommen.

Zur Vorbereitung wird Rico Petzold am 26. März im nordsächsischen Dahlen erstmals bei der (klassischen) Enduro-DM starten. „Das habe ich noch nie gemacht und will es zur Vorbereitung einfach mal probieren. Mein Hauptaugenmerk bleibt aber auf der HESG“, erläutert der Valentino-Rossi-Fan dazu.