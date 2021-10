Maik Baumgarten: „Haben genug spielerisches Potenzial“

Maik Baumgarten vom, FC An der Fahner Höhe.

Dachwig. Maik Baumgarten vom FC An der Fahner Höhe spricht im Interview über Ansprüche, Kritik und seinen Heimatverein.

Er war im Landespokal-Achtelfinalduell seines FC An der Fahner Höhe, das gegen Regionalligist Meuselwitz unglücklich nach Verlängerung verloren wurde, das Herzstück im Spiel des Oberligisten. Stark im Zweikampf eroberte Maik Baumgarten viele Bälle und verteilte sie klug. Dabei half, dass Trainer Tobias Busse ihn offensiver aufstellte als zuletzt in der Liga und er hinten nicht so weite Wege gehen musste. Wir sprachen mit dem 28-Jährigen über Ansprüche, Kritik und seinen Heimatverein.

Ihr Team hat zwar letztlich verloren, doch es war eine sehr gute Reaktion auf die Pleitenserie zuletzt in der Oberliga, oder?

Auf jeden Fall. In den letzten Spielen haben wir alle unser Potenzial nicht abgerufen. Was wir eigentlich können, haben wir nun gezeigt.

Gerade an spielerischen Elementen hat es in der Liga gemangelt. Waren Sie diesbezüglich auch mit sich selbst unzufrieden?

Mein Anspruch ist, vorneweg zu gehen und die Jungs mitzuziehen, auch spielerisch. Das hat zuletzt, gerade bei den letzten drei Niederlagen, nicht gut geklappt. Heute war es aber von mir wie von uns allen ein Schritt in die richtige Richtung. Den nächsten wollen wir am kommenden Samstag im Punktspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt machen.

Ist gegen Ihren langjährigen Verein mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Meuselwitz etwas drin?

Natürlich. Schließlich haben wir selbst gegen einen Regionalligisten gezeigt, dass wir genug spielerisches Potenzial im Team haben und hätten ihn beinahe besiegt. Gegen Rot-Weiß stimmt dann hoffentlich auch das Endergebnis.

Ihr Heimatverein, der ESV Gerstungen, befindet sich nach sportlicher Talfahrt wieder im Aufwind und will in die Kreisoberliga aufsteigen. Wie nah sind Sie da noch dran?

Ich schaue schon immer mal auf die Tabelle und wünsche den Jungs, dass sie den Aufstieg schaffen. Vor ein paar Wochen war ich mal wieder zur Kirmes dort. Es war schön, mal wieder mit ein paar Leuten von früher zu quatschen.