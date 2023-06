Marcel Bräutigam gewinnt 21. Kirschlauf in Kleinfahner

Marcel Bräutigam (rechts), hier mit Daniel Greiner, gewann den 21. Kirschlauf in Kleinfahner in Rekordzeit.

Kleinfahner. Bei der Premiere glänzt der Läufer über 14 km mit Streckenrekord. Bei den Frauen siegt Marie Brückner.

Bei seiner ersten Teilnahme hat Marcel Bräutigam gleich die 21. Auflage des in Kleinfahner am Sonntag ausgetragenen Kirschlaufes gewonnen. Der Läufer vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein, der am Vortag bereits in Altenburg gelaufen war, absolvierte die 14-km-Strecke in Rekordzeit und kam mit einem Vorsprung von über zwei Minuten ins Ziel. Bei den Frauen sicherte sich Marie Brückner (USV Erfurt) ihren bereits 5. Sieg.