Marek Leipold überzeugt bei Jugend-WM

Kairo. Der Erfurter Flossenschwimmer verpasst zweimal das Podest und einmal den Endlauf nur knapp.

„Es war eine geile Zeit“, fasste Marek Leipold die Woche zusammen, die er bei den Jugendweltmeisterschaften im ägyptischen Kairo verbrachte. Der Flossenschwimmer des TSC Erfurt hatte große Ziele, wollte mit jedem Start am Morgen das Finale am Nachmittag erreichen.

Über die 100 Meter Surface, die Königsdisziplin im Finswimming, gelang ihm das. Hier wurde er in 37,52 Sekunden Fünfter. Mit der deutschen 4x50-Meter-Surface-Mixed-Staffel belegte er als Startschwimmer Platz vier. Die Staffel schwamm in 1:09,95 Minuten einen neuen deutschen Jugendrekord. Das Finale über 50 Meter Apnoe verpasste Leipold knapp um drei Zehntel und wurde in 15,81 Sekunden Neunter. Als nächstes stehen für ihn die Europameisterschaften der Damen und Herren an.