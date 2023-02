Medaillenflut für Greizer Flossenschwimmer

Erfurt/Greiz. Bei den Thüringen-Meisterschaften in Erfurt fischen die Sportler des TC Chemie 49 Medaillen aus dem Becken, davon 25 goldene

Bei den Thüringer Meisterschaften in Erfurt standen die Greizer Flossenschwimmer 25 Mal als Thüringenmeister ganz oben auf dem Treppchen. Hinzu kamen noch 15 Silbermedaillen und 9 Bronzemedaillen. Die beiden jüngsten Greizer Teilnehmer aus dem Jahrgang 2016 freuten sich mit Lea Volger über Gold und Silber bei 100m und 50m FS sowie mit Theodor Hierold über Silber und 2x Bronze bei 50 und 100mFS und 50m Delfin.

Beide konnten sich im Feld der 2014 und jüngeren Jahrgänge bereits gegen ältere Sportler behaupten. Ebenfalls in dieser Kategorie (2014 und jünger) startete Tom Volger (Jg. 2014), der gleich 3x Thüringenmeister über die Strecken 50 m und 100 m FS und 50 m Delfin wurde. Joshua Schulze (Jg. 2015) gewann Gold über 200 m FS und Silber über 50 m Delfin. Mit Platz vier bei 50 m FS verpasste er knapp das Treppchen.

Anna Dieke (Jg. 2015) freute sich über 50 m FS ebenfalls über den Landesmeistertitel und wurde bei 100 m FS knapp Vierte. Aiden Viehhäuser (Jg. 2015) schlug bei 50 m FS als Dritter an und verpasste bei 100 m FS mit Platz vier knapp das Podest.

Johanna Zeil (Jg. 2014) freute sich bei 200 m FS ebenfalls über eine Bronzemedaille. Leonie Löffler (Jg. 2014) erreichte bei 50 m FS Platz vier und bei 100 m FS Platz sechs. Lina Blei (Jg. 2014) schlug bei 50 m und 100 m FS jeweils als Fünfte an.

Im Jahrgang 2013 konnte Ronny Jason Robenz sein Können unter Beweis stellen. Mit zwei Landesmeistertiteln über 50 m und 200 m FS und der Silbermedaille über 100 m FS war er überglücklich.

Leonie Jutzenka (Jg.2013) freute sich über Silber bei 50 m Delfin und Platz 5 bei 100 m FS. Im Jahrgang 2012 freute sich ein neu für Greiz startender Sportler aus der Ukraine. Vadym Sochynskyi erreichte 5-mal Platz eins über die Strecken 50 m - 400 m FS und 50 m Delfin.

In der Kategorie D der Jahrgänge 2010 und 2011 freute sich Johann Wyczisk (Jg. 2011) bei 400 m FS über die Silbermedaille sowie über Platz 5 und 6 bei 50 m und 100 m FS. Ronja Leonhardt (Jg. 2011) verpasste über 400 m FS mit Platz vier nur knapp das Podest, ebenfalls wie Emelie Dieke (Jg.2010) über 50 m Streckentauchen mit Platz 5.

Eva Volger (Jg. 2011) und Paul Schröters (Jg. 2010) reihten sich im starken Teilnehmerfeld unter die besten 10 ein. In der Kategorie C (Jahrgänge 2008 und 2009) konnten die jungen Greizer Sportler ordentlich mitmischen. So wurde Louis Berger (Jg. 2008) dreimal Thüringenmeister über 50 m, 100 m 200 m FS sowie Zweiter bei 100 m ST. Lucy Zschegner (Jg. 2008) schlug bei 100 m ST und 400 m ST als Erste an und wurde bei 200 m FS Zweite. Celina Naupold (Jg. 2009) freute sich über einen Medaillensatz mit Gold bei 100 m FS, Silber bei 50 m AP und Bronze bei 50m FS.

Linus Heydel (Jg. 2009) freute sich bei 400 m FS über Silber und bei 50 m AP und 200 m FS über die Bronzemedaille. Jean Robin Robenz (Jg. 2008) und Fabian Lose (Jg.2008) verpassten mit den Plätzen 4, 5 und sechs nur knapp den Sprung aufs Podest.

In der Kategorie B (Jg. 2006 und 2007) konnte Anneliese Frauenfelder (Jg. 2006) mit drei Landesmeistertiteln überzeugen. Bei 100m FS, 100m ST und 400 m ST schlug sie jeweils als erste an, bei 50 m AP wurde sie Zweite.

In der Kategorie A (Jg.2005 und älter) freute sich Miriam Kupka (Jg. 2005) als jüngere Starterin in dieser Kategorie ebenfalls über drei Landesmeistertitel über 50 m, 100 m und 200 m FS sowie über 2x Bronze bei 50 m AP und 400m FS.

Auch ein Greizer Master-Schwimmer war wieder mit am Start. Ronald Kühn freute sich über drei Silbermedaillen bei 50 m AP, 50 m FS und 100 m FS. Der tolle Wettkampf wurde durch eine weitere Medaille der Jungen-Staffel (Jg.2008/2009) abgerundet. In der Besetzung Linus Heydel, Fabian Lose, Jean Robin Robenz holten sich die Greizer noch einmal Silber.