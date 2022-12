Metal-DJ Matthias Boden: „Ich fand mich plötzlich in einer lupenreinen 90er-Jahre-Party wieder“

Am Freitags gibt’s ordentlich was auf die Ohren, wenn Matthias Boden am DJ-Pult beim „Underground Bang“ im Jenaer Rose-Klub das Kommando übernehmen wird.

Jena. Metal-DJ Matthias Boden lädt am Freitag ab 23 Uhr zum „Underground Bang“ in die Rose. Wie er einst den Klub für sich entdeckte, wie es um Rock-Partys dieser Tage bestellt ist, was seine All-Time Favorites sind und worauf sich die Gäste am Freitag freuen dürfen, verrät der gebürtige Kölner im Interview…

Als DJ vereint Matthias Boden zwei völlig gegensätzliche Ansätze in Sachen Musik in einer Person: Als „Black Heart“ kredenzt er bevorzugt die harten Klänge aus der Welt des Metals, als“ Secretary of Dance Affairs“ spielt er gefühlt jedes andere Genre und fürchtet sich dabei auch nicht vor den Charts – das kann man getrost als Dialektik oder gar idealtypische Ambiguitätstoleranz verstehen. So oder so: In seinem Herzen ist der gebürtige Kölner, der seit nunmehr über 20 Jahren in Jena lebt, ein Metalhead durch und durch und lädt am Freitag ab 23 Uhr, nach einer gefühlten Ewigkeit, erstmals wieder zum „Underground Bang“ in die Rose. Was es mit der gitarrenlastigen Party auf sich hat, wie sich die Zeiten geändert haben und ob man mit Rock aus der Konserve im Jahr 2022 noch Leute begeistern kann, verrät der Metal-DJ im Interview. Außerdem benennt der Moderator der Radiosendung „Light City Rockradio“ auch noch seine zehn Lieblingstracks, die seins Erachtens auf einer Party der härteren Gangart auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Doch lesen Sie selbst...

Herr Boden, können Sie sich noch an den letzten „Underground Bang“ erinnern?

Der ist mittlerweile recht lange her, definitiv aber vor Corona.

In den vergangenen Jahren waren Sie bei dieser Veranstaltung federführend, doch Sie sind nicht der Begründer – erzählen Sie doch bitte etwas zur Geschichte jener Party, die sich hier in Jena den härteren Klängen widmet.

Ins Leben gerufen hat sie einst Denis Funke, ein absoluter Knotenpunkt der Jenaer Metal-Szene. Er war Konzertveranstalter, Radiomoderator und eben auch DJ. Leider ist er mit 34 Jahren viel zu früh verstorben. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich das erste Mal an einem Donnerstag in besagte Veranstaltung reingestolpert bin und neben wirklich schrägem Zeug auch so böse, groovende Songs von Disturbed, Soul Fly, Machine Head oder eben Pantera gehört habe, die mich einfach nur mitgerissen haben. Das meiste davon kannte ich nicht, aber ich wusste und fühlte sofort: Hier bin ich richtig.

Ihnen scheint der „Underground Bang“ sehr am Herzen zu liegen?

Auf jeden Fall. Das ist meine Musik, meine Nische. Gleichzeitig spiegelt sich für mich in so einer Veranstaltung auch die Essenz der Rose wider: Dinge anzubieten, die Jenseits des Mainstreams liegen, doch heute ist das alles nicht mehr ganz so einfach. Es mag abgedroschen klingen, doch die Zeiten haben sich geändert – auch für die Rose…

Was unterscheidet denn die Rose von einst mit jener von heute?

Die Rahmenbedingungen sind heute anders. Vor zehn und auch 20 Jahren war sie ein regelrechter Selbstläufer. Da war keine Werbung vonnöten, die Leute kamen von allein. Die Rose hatte ihr Stammpublikum und bediente routiniert in erster Linie die studentische Nische. Viel Gitarrenmusik halt. Gleichzeitig war der finanzielle Druck nicht so hoch. Damals gab es noch keinen Mindestlohn; alle, die damals mit an Bord waren, haben mehr oder weniger nur ein Taschengeld bekommen…

Und jetzt?

Das Finanzielle ist jetzt viel präsenter, was sich naturgemäß auch auf den kreativen Rahmen auswirkt. Populäre Sachen ziehen nun einmal ein Publikum nach sich, während über der Nische stets das Damoklesschwert des finanziellen Minusgeschäfts kreist.

Können Sie sich eigentlich noch an Ihren generell ersten Besuch in der Rose erinnern?

Natürlich, aber das Jahr kann ich nicht mehr benennen, aber es wird wohl mittlerweile über 20 Jahre her sein. Was ich aber noch weiß, ist, dass es ein Dienstag war – damals gab es auch noch dienstags ausverkaufte Partys. Ich bin mit meiner damaligen WG dort aufgeschlagen und war sofort sehr angetan; ja ich fand es regelrecht kuschlig...

Was wurde denn damals aus der Konserve kredenzt?

Damals standen noch alle Zeichen auf alternativen Rock – und zwar in all sein Facetten: Smashing Pumpkins, Rage Against the Machine, The Strokes, The Hives, Offspring, Nirvana… Doch auch schon in jenen Tagen wurde auch House Music gespielt, die dezent eingebettet war oder halt The Chemical Brothers, The Prodigy, aber auch Seed und natürlich Hiphop.

Kann man Ihres Erachtens im Jahr 2022 mit Rock aus der Konserve noch Leute begeistern?

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass es diesbezüglich schwer ist. Ich kann dazu eine kleine Anekdote erzählen: Ich stamme aus Köln, und dort gibt es einen Club namens Live Music Hall – das ist der Schuppen am Rhein bezüglich Metal- und Hardcore-Partys. 1000 Gäste passen da rein, und das Ding war stets zum Bersten voll. Als ich nun nach Corona mal wieder in der Heimat weilte, stattete ich auch der Music Hall einen Besuch ab und konnte nicht glauben, wo ich mich da an einem Samstagabend plötzlich wiederfand…

Wo denn?

Ich fand mich plötzlich in einer lupenreinen 90er-Jahre-Party wieder – und das hat mir doch sehr zu denken gegeben: Wenn in einer Millionenstadt wie Köln keine reinen Rockpartys mehr möglich sind, ja selbst so eine Institution wie eben die Music Hall auf die Spice Girls, Scooter und die Backstreet Boys statt auf Slayer, Iron Maiden und Pantera setzt, muss es um den guten alten Rock wahrlich schlecht bestellt sein.

Und? Ist es dieser Tage nun schlecht um den Rock bestellt?

Na ja, ich habe auch auf vielen Partys aufgelegt, auf denen fast nur dem Mainstream und altbekannten Hits aus dem Popuniversum gefrönt werden; wenn ich da mal einen Rocksong eingebaut habe, der jetzt nicht „Don`t stop believin‘“ von Journey ist, konnte es schon mal passieren, dass sich die Tanzfläche plötzlich merklich leerte – und ich rede hier nicht von dem harten Stoff, sondern von eher poppigen Rock-Songs. Aber seit einigen Jahren kehrt sich der Trend um. Die Leute nehmen die Authentizität und die Kraft des Rocks wieder wahr. Überhaupt gibt es gerade so viel guten Rock, dass man eigentlich kaum noch in die Verlegenheit kommen sollte, sich mit Klassikern trösten zu müssen.

Mit welchen Genres konkurriert denn Rock in all seinen Ausprägungen dieser Tage?

Ganz klar: Techno und Hiphop. Gerade in Jena spielt die elektronische Musik eine geradezu essenzielle Rolle – ob Drum and Bass oder Minimal. Das war schon immer so, hat sich für meinen Geschmack aber in den vergangenen Jahren noch verstärkt. Gerade die Raves im Sommer rund um Jena bestätigen das geradezu eindrucksvoll. Und Hiphop ist dieser Tage nun einmal die alles dominierende Musikrichtung – gerade bei den Jüngeren. Das sind die zwei Genres, die die Mehrheit bevorzugt. Darüber hinaus muss man auch festhalten, dass die Musik dieser Tage mitunter sehr seicht und zart daherkommt: die weichen und immer gleichen Beats, der gefiltert-kitschige Gesang, insbesondere bei Coverversionen, haben wohl auch die Hörgewohnheiten, nun ja, infiltriert – wenn das der Maßstab ist, wird vieles andere einfach nur noch als hart und unangenehm empfunden.

Klingt fast so, als seien Gitarre und Schlagzeug Relikte aus längst vergangenen Tagen.

Ganz so drastisch würde ich es nicht formulieren. Gitarre, Schlagzeug, Bass und zu guter Letzt auch Gesang besitzen immer noch eine ausgesprochene Strahlkraft, ja Magie. Die Frage, die mich umtreibt, ist eher: Kommen die Leute nicht mehr in den Klub, weil sie Rock aus der Konserve nicht interessiert, oder kommen sie nicht mehr, weil diese Form der Party kaum noch angeboten wird?

Mit Ihrer Veranstaltung wollen Sie dem vorherrschenden Trend also entgegenwirken, gar ein Zeichen setzen?

Das kann man so sagen, und man muss auch betonen, dass es zweifelsohne ein Wagnis für die Rose ist, doch wir gehen das Risiko jetzt einfach einmal ein…

Soll es sich bei der Veranstaltung um eine einmalige Angelegenheit handeln?

Ich hoffe nicht. Mein Traum ist es, den „Underground Bang“ wieder zu etablieren, dass sie alle zwei Monate mindestens einmal stattfindet…

Und auf was dürfen sich die Gäste am Freitagabend freuen?

Klassischen Metal, Thrash Metal, Nu Metal, Hardcore, Metalcore – die härtere Gangart eben. Kein Indie Rock und wohl auch kaum Alternative, vielleicht die Foo Fighters, aber womöglich geht mein Konzept auch nicht auf. Doch für diesen Fall habe ich einen Plan B, sodass es dann eine eher klassische Rockparty werden könnte – so oder so: die Gitarren werden dominieren…

Herr Boden, Hand aufs Metal-Herz: Vermissen Sie die alte Rose?

Natürlich, im Herzen werde ich sie auch immer in mir tragen und werde diese Zeiten nie vergessen.

Noch eine Frage: Mit Ihrem zweiten DJ-Standbein sind sie ja eher in den seichten Gewässern in Sachen Musik unterwegs – das klingt ein wenig nach Entfremdung…

Ganz so drastisch würde ich es nicht formulieren, aber es ist auf jeden Fall ein Kompromiss.

Wie die Rose im Jahr 2022?

Das haben Sie gesagt.

Top 10 von Matthias Boden aka „Black Heart“

1. „Killing in the Name“ - Rage Against the Machine

2. „End of the Heartache“ - Killswitch Engage

3. „Vice Grip“ - Parkway Drive

4. „People – Shit“ - Slipknot

5. „Earthbound“ - Bury Tomorrow

6. „Trigger“ - In Flames

7. „Keep the Faith“- Bon Jovi

8. „A Matter of Life and Death“ (Album) - Iron Maiden

9. „Rock You Like a Hurricance“ - Scorpions

10. „Come Together“ - The Beatles