Meuselwitzer Karate-Team mit Galavorstellung

Meuselwitz. 10. Thuringia-Karate-Open in Meuselwitz wird international. Julian Böhm holt Gold und Ticket für Deutsche Meisterschaft. Es ist nicht die einzige Medaille für den Gastgeber

Bei den 10. offenen Karatemeisterschaften Thüringens, den Thuringia-Karate-Open, waren Ausrichter SKD Sakura Meuselwitz am erfolgreichsten.

Das Teilnehmerfeld mit 750 Einzel- und 29 Teamstarts, darunter Sportler aus Polen und Tschechien, war überdurchschnittlich hochkarätig besetzt und lastete das Turnier vollends aus. Rund 50 Helfer des Vereins „Sakura“ sorgten dankenswerterweise für einen reibungslosen Ablauf, trotz dessen, dass organisatorisch das Limit erreicht war. Zudem standen international erfahrene Kampfrichter auf den Tatami.

Das Turnier per se wurde in den Disziplinen Kata-Einzel und Kata-Team sowie Kumite-Einzel und Kumite-Team, in 104 Kategorien ausgetragen. Diese waren unterteilt in die Altersklassen der Kinder D, C, B, A, Schüler B, A und Jugend, Junioren, Leistungsklasse 18+ und Masters 30+.

Das 19-köpfige Sakura-Team erarbeitete sich dabei 48 Medaillen, davon 8-mal Gold, 9-mal Silber und 31-mal Bronze. Meuselwitz wurde an diesem Tag als erfolgreichster Verein Gesamtsieger. Finja Haun (5) sicherte sich mit ihrem Formenlauf den 1. Platz. In der Altersklasse der Kinder B U8 Kata wurde Arne Klatt bei seinem Debüt zweimal Dritter. Theo Kluge schaffte es in seinem Formenausscheid ebenfalls auf Platz drei. In der Disziplin Kumite schaffte es Finja Haun bis ins Finale. Hier gewann sie gegen Klaus (Chemnitz) und sicherte sich so Gold. Ben Kurze errang mit seinen Kumite- und Formenstarts jeweils Bronze. Das Kinder-Kumite-Team der U8 mit Löser, Kluge und Haun wurde nur von einem Team aus Erfurt gestoppt. Am Ende hieß es hier Silber. In der U10 gingen Matheo Ochmann und Konstantin Schmidt ins Rennen. Während Schmidt nur bis Rang sieben kam, wurde Ochmann Erster. Er ließ Richter (Dresdner KT), Kuhn (Ballenstedt) und Wagner (CC Erfurt) in dieser Reihenfolge hinter sich. In einem weiteren Kataausscheid schaffte es Schmidt dann auf Platz drei. Izabela Ignatova kämpfte sich mit ihren Katavorführungen zweimal auf den dritten Platz. Im Kumite-Ausscheid Allkategorie wurde sie von der späteren Gewinnerin auf Platz drei verwiesen, ebenso erging es ihr in ihrer Gewichtsklasse. Schmidt musste sich im Kumite-Ausscheid nur Hoxhaj (Chemnitz) geschlagen geben.

Das Kumite-Team der Kinder A männlich mit Ochmann, Kulhanek und Schmidt reihten sich am Ende hinter den Teams aus Weimar und Erfurt auf dem dritten Platz ein. Ella-Sophia Nebel holte mit ihren Kataauftritten bei den Schülerinnen B Bronze. Ebenso beendete sie diese Altersklasse mit zweimal Bronze in den Kumite-Disziplinen.

Izabela Ignatova und Colin Köhler erfüllen Traum von Gold

Ignatova musste in der für sie höheren Altersklasse nochmals antreten. Hier holte sie sich in der Disziplin Kata endlich das langersehnte Gold. Ebenso Gold gewann Colin Köhler in seinem Kata-Shiai der Schüler B Gold. Er verwies Barth (USV Erfurt), Werner (CC Erfurt) und Schmidt (Dresdner KT) auf die Plätze. Aaron Pohle wurde in seinen Kata-Ausscheiden Dritter. Aus seinen Begegnungen im Kumite Gewichtsklasse nahm Köhler Bronze mit nach Hause. Pohle wurde hier Fünfter. In der Kumite-Allkategorie standen sich Wybraniec (Puderbach) und Köhler im Finale gegenüber. Der Puderbacher gewann hier knapp. Auch das Kumite-Team mit Köhler und Pohle wurde Dritter, trotz dessen, dass sie nur zu zweit antraten und somit ein Kampf immer schon als verloren galt. Violetta Khatnianska kämpfte sich mit ihren Katavorträgen in der Altersklasse der Schüler A auf Platz drei nach vorn. Köhler startete hier eine Altersklasse höher und sicherte sich nochmals Bronze, ebenso wie Oscar Plaul und Hanna Heilmann.

Alexander Henze siegt in Kumite-Allkategorie

Das Sakura-Kata-Team Schüler A weiblich mit Khatnianska, Nebel und Hanna Heilmann stand im Finale den Gegnerinnen vom SKC Moers gegenüber. Letztere gewannen mit hauchdünnem Vorsprung. In der Disziplin Kumite, in der Gewichtsklasse, wurde Nebel von Hofmeister (CC Erfurt) im Finale mit zwei Punkten Vorsprung besiegt. Heilmann wurde Dritte, nachdem sie vorher gegen Hofmeister verlor. In der Kumite-Allkategorie sicherte sich Heilmann nochmals Bronze. Alexander Henze fegte im Kumite-Allkategorie-Finale Eliah Lämmerhirt von der Matte. Zuvor errang er in der Gewichtsklasse Bronze. Das Mädchen-Kumite-Team mit Khatnianska, Nebel und Heilmann unterlag nur einem Team vom CC Erfurt und sicherte sich so den zweiten Platz. In der Jugend traten Oscar Plaul und Julian Böhm in den Kata-Ausscheiden an. Beide errangen jeweils Bronze, wobei Böhm wirklich stark vortrug. Plaul sollte auch in der Disziplin Kumite mit Bronze enden. Heilmann schloss in dieser Altersklasse mit zweimal Bronze im Kumite. In den Kumite-Gewichtsklassen der Jugend standen mit Böhm und Henze wieder zwei Sakuras als Dritte auf dem Treppchen.

Die Allkategorie entschied Böhm dann gänzlich für sich. Er ließ Nitschke (Eisenhüttenstadt), Krause (Chemnitz) und Sänger (Eisenhüttenstadt) hinter sich. Eine weitere erfreuliche Nachricht ist, dass Julian Böhm nunmehr für die Deutsche Meisterschaft in seiner Altersklasse nominiert ist.